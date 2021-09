Los alcaldes del Valle de Valdega solicitan adelantar la entrada del Canal de Navarra, prevista para 2027

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes del Valle de Valdega han solicitado este martes a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento adelantar la entrada del Canal de Navarra, prevista para 2027, a fin de garantizar el abastecimiento de la zona preservando la sostenibilidad.

La delegación del Legislativo ha sido recibida en el Ayuntamiento de Ancín por Isaac Corres, alcalde de la localidad, Alfredo Vicente, alcalde de Olejua, Ignacio Urra, alcalde de Iguskiza, Roberto Arbizu, alcalde de Oco y presidente de la Comunidad de Regantes del Ega, Felipe Ajona, concejal de Murieta, y Juan Iriberri, representante de la asociación Salvemos el Ega-Ega Bizirik.

El objeto de la visita, según han precisado los alcaldes del Valle de Valdega y la Asociación Salvemos el Ega-Ega Bizirik, ha sido "explicar in situ el impacto que sobre el acuífero de Lokiz, el caudal y la salud del río Ega tienen las extracciones intensivas que se llevan a efecto para garantizar el abastecimiento a la zona de la Mancomunidad de Montejurra".

Seguidamente, la comitiva se ha desplazado a la Fuente de San Fausto (Ancín), donde Juan Iriberri ha incidido en que "con el actual nivel de extracción, de 24 años a esta parte, la situación es ya crítica". "Antes, con una explotación mínima, no había problemas, porque el Ega dispone de unos cinco puntos donde se recarga de manera natural en verano. Si esas fuentes no se tocan o se tocan de manera moderada, el caudal no sufre. Así se demostró con ocasión de la gran sequía de 1989, que ni se notó de Ancín para abajo. Aquí, en San Fausto, el agua permanecía estancada. Ya no, si un año llueve por debajo de la media se seca totalmente en torno a seis meses", ha dicho.

En ese contexto, Isaac Corres, alcalde de Ancín, ha terciado para subrayar la "importancia de cuidar el patrimonio natural que tenemos". "Somos solidarios y no nos oponemos a compartir. Se puede llevar agua a otros lugares, pero no a costa de dejar a esta zona sin recursos suficientes. Abogamos por un desarrollo sostenible, porque secar el río es secar la vida de los pueblos. Ancín ha sido conocido siempre como el pueblo del agua, pero si la Mancomunidad de Montejurra continúa con el ritmo actual de extracciones para abastecer a un montón de pueblos de Tierra Estella. Es urgente la búsqueda de una solución", ha indicado.

Así, tras ponerse de relieve que, pese a la sentencia contraria del Tribunal Supremo y aun a falta de la preceptiva autorización de la CHE (inviable sin la determinación del caudal ecológico), la Mancomunidad continúa extrayendo agua de Mendaza, Corres ha propuesto "adelantar la entrada del Canal de Navarra, prevista para 2027, a fin facilitar por esa vía el abastecimiento de los pueblos a los que se provee agua desde Lokiz". "Habría que anticipar la construcción de la potabilizadora y del resto de las infraestructuras necesarias. Todo pasa por un acuerdo de los grupos parlamentarios, es un tema de índole presupuestario", ha añadido.

Juan Iriberri, por su parte, ha exigido el "cumplimiento" del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 2021-2030 elaborado a partir del estudio hidrogeológico realizado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en la segunda mitad de la pasada legislatura.

"Desde Salvemos el Ega-Ega Bizirik avalamos las conclusiones de aquel estudio, pues nos da la razón en lo principal, todo lo que tiene que ver con el secado y la disminución de fuentes. Sucede que se ha quedado en papel mojado. Las directrices del Plan Director apuntan hacia una explotación racional del acuífero, pero retrasar la solución hasta 2027 supone una gran falta de conciencia", ha comentado.

Abundando en su razonamiento, Iriberri ha advertido de que "el acuífero es muy sensible tanto a los consumos como a los no consumos, tal y como se ha demostrado con ocasión del confinamiento y la desescalada. Ahora llueve diferente, pero no llueve menos como para justificar las secas de seis meses". "El problema es su uso intensivo" ha expuesto.

Roberto Arbizu, presidente de la Comunidad de Regantes del Ega, ha insistido en la "escasez de agua, cada vez menos". "Supuestamente tenemos una concesión de riego cifrada en 320 litros por segundo, de los que sólo utilizamos 120 o 130. El río baja ahora mismo con un caudal de unos 500 litros. Contamos con unas 5.500 robadas de regadío y regamos unas 1.500. El sistema no da más de sí", ha indicado.

Concluida la visita en torno a los pozos de Mendaza, junto al alborón (manantial) de Zúñiga, los portavoces de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han agradecido las explicaciones y se han remitido al estudio de la información facilitada para, de considerarlo oportuno, proceder a la adopción de las iniciativas políticas o presupuestarias que procedan.