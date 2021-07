ANAPEH critica que la nueva línea de ayudas "deja fuera a muchas empresas hosteleras" y "no aportará liquidez"

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha criticado que la nueva línea de ayudas a autónomos y empresas "deja fuera a muchas empresas hosteleras" y ha afirmado que "no aportará liquidez".

A su juicio, "estas ayudas están pensadas para satisfacer los créditos ICO que avala el Estado en un 80% de su importe y que se destinan a reducir su riesgo de endeudamiento, más que a dar liquidez a las empresas que más han sufrido, y sufren, la pandemia".

En un comunicado, ANAPEH ha señalado que "en primavera de este mismo año, ante las quejas del sector de la hostelería por lo exiguo de las ayudas y por las condiciones que se pusieron sobre la mesa en las dos primeras convocatorias de lo que el sector llama indemnizaciones y la administración ayudas o subvenciones, que no alcanzaban para cubrir pérdidas, el Gobierno de Navarra trasmitió un mensaje de tranquilidad".

Según ha señalado, desde el Ejecutivo les manifestaron que "en cuanto llegaran las líneas de ayudas del Gobierno de España, encargado a su vez de distribuir los fondos de la Unión Europea, se solventarían los problemas y se destinaría ese dinero a paliar la falta de fondos suficientes para indemnizar a todo el sector tras año y medio de pandemia".

Sin embargo, ANAPEH ha lamentado que "el momento ha llegado y vemos con sorpresa y preocupación que una vez más las condiciones impuestas para la recepción de esas ayudas no están pensadas para socorrer al sector, más bien lo están para dar cobertura a los avales que el Estado ofreció en la concesión de los créditos ICO y que prácticamente solo los que lo solicitaron en su momento, o quienes pidieron créditos a entidades financieras, serán beneficiados con esta tercera línea".

"Todo el mundo sabe, también los gobiernos del Estado y de Navarra, que la hostelería es el sector más cruelmente dañado por la pandemia y que su principal problema es la liquidez, porque hay que seguir cumpliendo con los pagos en unos negocios que no están generando sus ingresos habituales", ha remarcado.

A este respecto, ha agregado que "en hostelería los pagos se realizan al contado o a 30 días; es decir, se compra y se paga casi en el mismo momento, sin plazos"; y "mensualmente se liquidan las deudas con proveedores y también mensualmente se pagan suministros y arrendamientos".

"Si no pagas la luz, te la cortan; si no pagas el alquiler, te desahucian y si no pagas a los proveedores, no te suministran. Lo que el sector necesita es afrontar pagos mes a mes, necesita liquidez para evitar cierres y despidos", ha reivindicado.

Desde ANAPEH han recordado que en marzo de 2020, cuando se inició la pandemia "muchísimas personas pensaron en ese momento que la crisis duraría poco" y que "nadie, absolutamente nadie, hubiera pensado que en verano de 2021 íbamos a seguir prácticamente igual que entonces".

Según ha expuesto, "eso llevó a muchas empresas y autónomos a no querer endeudarse, a no querer acudir a créditos y tirar de fondos propios, de los ahorros de toda su vida o a pedir dinero a amigos y familiares, o dejar de cobrar su salario como autónomo, ante una situación que, parecía, se solventaría en unos pocos meses". "Las empresas que recurrieron a estas fórmulas de autofinanciación, no recibirán éstas ayudas", ha censurado.

Para ANAPEH, también es "importante" recalcar que "este es sólo uno de los motivos que te dejan fuera", ya que "otro, muy relevante, es que si tu resultado económico en 2019 circunstancialmente fue negativo como puede ser por ejemplo por una enfermedad del autónomo que ha obligado al cierre temporal del negocio o unas obras en la fachada del edificio y que limitan tu espacio de terraza, hecho puntual y ajeno a ti, también te quedas fuera".

Desde la asociación han afirmado que no les queda más que ponerse de nuevo "manos a la obra, en pleno periodo vacacional y de liquidación de impuestos, para tramitar estas ayudas a las empresas asociadas, después de un año y medio tremendo de trabajo acompañando a nuestros asociados en todo momento para hacerles menos dura la situación vivida".

"Navarra cuenta con 68 millones de euros para esta línea de ayudas, ampliables a 72. Pero nos tememos que quedarán unos cuantos millones sin repartir, porque las condiciones que ponen van a hacer que muchas empresas y autónomos no se tomen ni siquiera la molestia de intentar acceder a ellas", ha asegurado ANAPEH.