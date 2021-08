Anapeh dice que el 56% de las empresas hosteleras no podrá optar a las ayudas de la tercera convocatoria del Gobierno

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) ha señalado que el 56% de las empresas hosteleras no podrá optar a las ayudas de la tercera convocatoria del Ejecutivo foral, "sin garantías de que el 44% restante sí puedan hacerlo".

En un comunicado, Anapeh ha señalado que ha venido insistiendo en las últimas semanas sobre "la necesidad de cambiar los requisitos del tercer decreto de ayudas promulgado por el Gobierno de Navarra para la percepción de subvenciones en hostelería". "Si bien el aumento del plazo hasta el 20 de septiembre, un mes más, se estima positivo, no sucede lo mismo con el condicionado", ha dicho.

Anapeh ha advertido de que ello "llevará a no agotar la partida destinada a indemnizar a cientos de empresas que han tenido que cerrar o restringir sus aforos de manera considerable, con el consiguiente perjuicio económico".

La asociación ha señalado que el tercer decreto de ayudas "impide a muchas empresas la posibilidad de optar a una indemnización por los meses de cierre y restricción de aforos y que por mucho que se prorrogue no conseguirá su objetivo, que no es otro que ayudar a las empresas que más han padecido la pandemia".

Según ha expuesto, "la convocatoria de ayudas deja fuera a aquellas empresas que tuvieron un resultado económico negativo en el IRPF de 2019 o una base imponible negativa en el Impuesto de Sociedades, bien por circunstancias extraordinarias o porque iniciaron la actividad en 2018 y no disponen de un resultado positivo, sin tener en cuenta otras cuestiones como el equilibrio patrimonial, las inversiones o las amortizaciones, como han hecho en otras Comunidades Autónomas".

Ha añadido, además, que "deja fuera también a todos aquellos que no alcanzan una reducción de al menos el 30% en su volumen de operaciones con respecto al 2019 Y tampoco optan a la ayuda quienes no puedan acreditar deuda pendiente aunque la tengan, porque hayan hecho frente a las pérdidas bien con recursos propios, ahorros de toda una vida, aportaciones de socios o ayuda de familiares, sin llegar a acogerse a un crédito o los que contaban con un préstamo anterior al 1 de marzo y que la pandemia les alcanzó sin haber tenido tiempo suficiente para amortizarlo y el crédito pendiente no se admite como deuda en la convocatoria de ayudas".

Anapeh ha detallado que "todo esto, traducido en cifras, significa que el 13% de nuestras empresas, que son de nueva creación en 2018 o 2019, no optan a la ayuda; que el 34% de las empresas, que tuvieron un resultado económico negativo en el 2019 o no pueden acreditar una reducción de al menos el 30% de su facturación con respecto al 2019, tampoco las recibirán".

"Como tampoco lo hará un 9% más, porcentaje de empresas que no pueden acreditar deudas pendientes, bien porque acudieron a recursos propios o bien porque solventaron la situación con créditos familiares o no financieros", ha añadido.

Así, ha manifestado la asociación que "el 56% de las empresas no pueden ni siquiera optar a esas ayudas, mientras que el 44% restante será quien opte, aunque no está garantizado en este momento que todas ellas puedan cobrar la indemnización que les corresponde".

CASO REAL

Anapeh ha analizado, en el comunicado, el caso de una empresa real, "cuyo volumen de operaciones en 2019 fue de 709.300 y en 2020 alcanzó la cifra de 300.443 euros, con una caída en su facturación anual del 57,64%". "Con un máximo de 10 empleados, le correspondería una ayuda de 78.426 euros y con más de 10 trabajadores una ayuda de 39.213 euros, según el condicionado del decreto", ha expuesto, para agregar que "el número de personas empleadas determina el porcentaje de la subvención a percibir, tomando como dato de referencia el número de perceptores de rendimientos de trabajo que figuran en el modelo informativo 190, que las empresas presentan anualmente a Hacienda".

En el caso de esta empresa, ha continuado, el número de trabajadores que figuran en el 190 del año 2020 es 16 personas, siendo su promedio de plantilla anual de 7,09 personas porque la hostelería es un sector con alta temporalidad y de jornadas parciales; si bien el impreso 190 lo que hace es relacionar las empresas perceptoras de rentas, no sus jornadas ni el periodo de tiempo contratado".

Con estos datos la empresa, que acudió a un crédito ICO a principios de la pandemia, solo alcanzará una ayuda por importe de 30.000 euros, ha dicho, "que es lo que puede acreditar de deuda con el préstamo ICO solicitado, cuando lo justo sería que con el promedio de su plantilla anual de 7,09 personas percibiese una ayuda de 78.426 euros, olvidándonos de si puede acreditar deuda por ese importe o no, porque la realidad es que ha tenido pérdidas económicas muy superiores a esta cifra".

A su juicio, "este caso es de una empresa susceptible de recibir ayudas, que quedará claramente perjudicada, aunque en menor medida que las empresas que ni siquiera van a poder optar".