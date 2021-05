La artista Elena Jiménez expone 'Caer por su propio peso' en el Horno de la Ciudadela

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

La artista Elena Jiménez ha adaptado su obra 'Caer por su propio peso' a la complejidad del edificio del Horno de la Ciudadela, que define como "un espacio con características únicas que transmite espiritualidad".

La propuesta se compone de una figura central, que cae desde la cúpula, y a la que apoyan desde el resto de la sala proyecciones y sonidos. El objetivo de esta pieza, gracias a la utilización de piezas domésticas, es "romper convencionalidades a través de propuestas basadas en la repetición". La exposición se puede visitar de manera gratuita hasta el próximo 27 de junio.

La pieza principal de 'Caer por su propio peso' se desliza desde el cabestrante central de la cúpula del edificio de El Horno de la Ciudadela compuesto por numerosas piezas cerámicas, que cuelgan de sus bandas inestables y frágiles hasta el suelo. Esta disposición genera en el espectador una sensación de movimiento, que se complementa con la posibilidad de rodear la pieza y así poder leer y releer su mensaje impreso, basado en la repetición, han destacado desde el Ayuntamiento de Pamplona.

De esta pieza también dependen otras impresas en metales, cobre, aluminio y hojalata. La artista representa algunas doblegadas, y otras vencidas por la fuerza, que llegan a descansar en el suelo junto a otras cerámicas.

Acompaña a la pieza central el conjunto 'No puedo decir que no he roto un plato' una propuesta audiovisual que muestra la acción de destrucción de una vajilla. No se trata de unos objetos domésticos asépticos, ya que contienen una característica decoración impresa, que reposa reconstruida con sus cicatrices visibles en la pared cercana.

Se trata de una composición de fragmentos del patchwork realizado con las imágenes recopiladas de espacios culturales, modificando su información real por la interrelación de sus mensajes y las sinergias que se desprenden de la narración.

Con esta propuesta, la artista Elena Jiménez pretende romper con las normas sociales y la línea marcada del "yo no he roto un plato", buscando evitar la respuesta de cada persona a lo que se espera de ella y rompiendo los moldes establecidos. Y lo hace a través de una idea de rebeldía doméstica, formada por narraciones y testimonios de los objetos y su materia física, buscando romper las convenciones mediante propuestas basadas en la repetición.

Así, se apoya en la tenacidad de un material para poder representar un sentimiento, una enfermedad o un dolor. Con las piezas muestra sus características de resistencias físicas y la capacidad de ser fragmentadas por un golpe, una caída u otro tipo de agresión. Y con los fragmentos ilustra la tensión de la rotura, los restos o residuos tras una pelea, una guerra, un desahogo sentimental o una frustración.

Elena Jiménez es técnico superior de Artes Plásticas y se ha especializado en los últimos años en instalaciones de procesos sobre grafica expandida, aunque a lo largo de su trayectoria también ha trabajado el dibujo, la obra gráfica, la fotografía y la pintura. A su participación en varias muestras colectivas hay que sumar la puesta en marcha de proyectos individuales en galerías privadas e instituciones como la sala Brocense de Cáceres, el Colegio de España en Paris, o el Palacio Pimentel en Valladolid.

Además, ha recibido varios primeros premios en convocatorias nacionales, y ha realizado residencias y talleres de investigación de arte actual, tanto internacionales como nacionales. Como muestra de sus investigaciones, fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para representar a España en la Bienal Internacional de Ljubljana, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota.

OTRAS PROPUESTAS EN LA CIUDADELA

La propuesta de Elena Jiménez se suma a las que estos días ya están activas en la Ciudadela. Sus praderas y la primera planta del Pabellón de Mixtos acogen 'Repensar la Periferia', una muestra del Ayuntamiento en colaboración con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro de arquitectura que busca posibilitar el análisis, la reapropiación y la resignificación del espacio público de zonas de la periferia de Pamplona.

En la planta baja del mismo edificio expositivo se puede encontrar una retrospectiva multisoporte de la obra del artista Joan Brossa, uno de los poetas vanguardistas más reconocidos del siglo XX. 'Desde el silencio a la acción' es un recorrido a través de audiovisuales, instalaciones o fotografías conformado por dos exposiciones en las que también se pueden encontrar poemas escritos, carteles y objetos, siempre son el sello inconfundible de Brossa.

El edificio de El Polvorín, por su parte, acoge estos días 'Imágenes para una memoria del mundo', de Javier Sáez Castán, que se puede visitar hasta el próximo 27 de junio. La propuesta se basa en una colección en la que se muestran diseños y objetos, pero que va más allá de los clásicos dibujos con trabazón secuencial.

Los espacios expositivos de Ciudadela, que renuevan sus propuestas constantemente se pueden visitar de manera gratuita de martes a domingos. Su horario de apertura es, de martes a sábado de 11:30 a 13:30 horas por la mañana y de 18:00 a 20:30 horas por la tarde, y los domingos únicamente en horario de mañana.