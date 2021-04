La Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico reconoce el itinerario de emprendimiento en salud de CEIN

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico (EURADA) ha concedido una mención especial al 'Itinerario de emprendimiento en salud', puesto en marcha por la sociedad pública CEIN, en la sexta edición de los EURADA Awards 2020.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial y presidente de CEIN, Mikel Irujo, recogerá esta tarde, de forma virtual, el galardón, ha explicado el Gobierno navarro en una nota.

Estos premios, instaurados en 2014, reconocen cada año las mejores prácticas que las agencias europeas de desarrollo llevan a cabo. En esta edición, los premios han destacado el impacto que las agencias públicas han ejercido para apoyar el crecimiento económico de sus territorios y la competitividad de las empresas dentro de ellos.

En concreto, el objetivo del 'Itinerario de emprendimiento en salud' es favorecer la detección y puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la salud en la Comunidad foral, así como impulsar el crecimiento de las startups que desarrollan su actividad en ese sector. Todo ello, a través de los servicios que facilitan iniciativas como MEDTECH Navarra, Indemand o los Viveros de Innovación de CEIN.

"La salud es un sector estratégico y fundamental en cualquier región, más aún si cabe en las circunstancias que estamos viviendo", ha destacado el consejero Irujo.

El jurado ha valorado que se trata de un programa en el que "están implicados actores diferentes, una buena manera de desarrollar un sector específico, asociando administración pública, universidades, incubadoras y actores económicos, desarrollando así un verdadero valor añadido para la región".

"Este reconocimiento nos anima a seguir avanzando y enriqueciendo nuestro trabajo con el propósito de conseguir el mejor ecosistema posible, que propicie el surgimiento y la puesta en marcha de más iniciativas emprendedoras en el sector de la salud", ha expuesto el consejero.

EURADA ha reconocido en esta edición de sus premios a SIMORA (la agencia de desarrollo de Sisak, Croacia) como la mejor agencia de desarrollo. Asimismo, han obtenido menciones especiales las agencias INFO (Murcia) por el proyecto inDemand y ZAFER (de Kütahya, Turquía) por su práctica 'key, was awarded the third special mention for its practice: 'ZAFER-INOperation: Mejorar la adaptabilidad de empleadores y empleados en la región TR33'.

El consejero Irujo ha valorado el papel "imprescindible de todas y cada una de las agencias para favorecer la prosperidad de los territorios y de la ciudadanía" y ha abogado por seguir trabajando en ese objetivo.

No es la primera vez que Navarra obtiene un galardón de los Premios EURADA. Orizont, la aceleradora agroalimentaria creada por Sodena, fue elegida como la iniciativa financiera más innovadora y eficiente en la III edición de los EURADA Awards 2017. Se reconocía entonces una iniciativa enfocada en uno de los sectores clave de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, S3, como es el agroalimentario.