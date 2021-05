El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra anima a la ciudadanía a acudir a donar con cita previa

Necesita aumentar las reservas de todos los componentes sanguíneos, especialmente de los grupos A+ y O+ y donaciones de aféresis

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (BSTN) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía navarra para realizar donaciones y aumentar así sus reservas antes del verano y del principal periodo vacacional, debido al incremento en la demanda hospitalaria. En esta ocasión, se hace una invitación especial a las personas donantes de aféresis de los grupos A Rh Positivo (A+) y O Rh Positivo (O+) a que acudan a donar, y a que lo hagan con cita previa.

Pueden pedir cita por internet a través de la web de ADONA de forma más cómoda y personalizada. No obstante, también pueden solicitar cita previa por teléfono para donar en Pamplona llamando al 848 422 500; y en Tudela, al 848 421 991. Asimismo, el número específico para aféresis es 848422560 y el de la unidad móvil, que recorre distintas localidades de Navarra, el 848420573.

Desde el BSTN se recuerda que, para donar sangre, es imprescindible: encontrarse bien de salud, no tener fiebre o síntomas catarrales (tos seca, mocos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del gusto u olfato, diarrea...) ni haberlos tenido en los últimos 15 días, y no haber estado en contacto con pacientes COVID positivos o sospechosos de serlo en los últimos 28 días. Si se ha pasado el COVID-19 de forma leve o asintomática, para volver a donar tendrán que transcurrir 15 días después de una PCR negativa, o un mes desde el alta médica o la desaparición de síntomas.

Se recomienda además extremar las medidas preventivas habituales de cuidado e higiene personal (higiene de manos, distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarilla...); tomarse la temperatura antes de salir de casa y no acudir a donar con 37º o más; ir a donar sin acompañantes que no vayan a donar; e hidratarse bien y beber líquidos que no contengan alcohol, tanto antes, como después de donar.

La vacuna contra el COVID-19 no contraindica la donación, sólo se recomienda esperar una semana tras la vacunación antes de acudir a donar.

El llamamiento se dirige a donantes habituales que estén recibiendo la citación para acudir a donar, y a aquellas personas que no hayan donado en los últimos dos meses, siempre que no se superen las cuatro donaciones por año en varones y las tres en mujeres (para espaciarlas, se aconseja donar no antes de los 3 y los 4 meses, respectivamente).

Las necesidades de sangre se centran en los concentrados de hematíes y en las unidades de plaquetas con unos periodos de caducidad de hasta 42 y 7 días, respectivamente. Por este motivo, es necesario un flujo constante y continuado de donaciones y evitar, en la medida de lo posible, mucha afluencia de donantes de una sola vez, para que no se produzca un incremento en las caducidades de sangre.

HORARIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES

En Pamplona, el Banco de Sangre está abierto de lunes a jueves, de 8.00 a 20.00 horas, y los viernes de 8.00 a 14.30 horas. En la sede de Tudela (C/ Eza, nº 2), la atención es de lunes a viernes de 8.15 a 13.45 horas, y martes y jueves, de 17.00 a 20.00 horas.

Por su parte, la unidad móvil del banco se desplazará a Lodosa el próximo lunes 17 de mayo (de 17.15h a 20.30h), el martes 18 en Castejón (de 17.15h a 20.30h); el miércoles 19 en Funes (de 17.15h a 21.00h); el jueves 20 en Villafranca (17.15h a 20.30h) y el viernes 21 acudirá a Viana, con horario de 9.30 a 13.00 horas.

Para más información sobre cómo donar, horarios, itinerario de la unidad móvil para las próximas fechas, etc. se puede consultar la página web de Adona.