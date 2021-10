Barkos pide que "se reformule" la OPE de enfermería para incluir la valoración del euskera

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Geroa Socialverdes y portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha pedido este sábado que el Gobierno de Navarra "reformule" la oferta pública de empleo de 424 plazas de enfermería en la que no se valora el euskera como mérito.

Barkos ha afirmado que el hecho de que "el euskera no sea admitido como mérito y sí lo sean el francés, el inglés o el alemán es algo que no satisface no ya a los posicionamientos de Geroa Socialverdes, es algo que no satisface a la realidad sociolingüística de Navarra y sobre todo a los derechos de hombres y mujeres que son el futuro".

La dirigente de Geroa Socialverdes ha afirmado que cuando el PSN "mantiene posiciones que nos resultan diametralmente ajenas a la defensa del interés general y a la defensa de la personalidad navarra lo vamos a seguir diciendo, y lo decimos con lealtad, en el subrayar una discrepancia que nos tiene que llevar a superar esos problemas, porque no sería leal con el conjunto de la sociedad si cediéramos en este tipo de situaciones".

Uxue Barkos ha señalado que "la lealtad entre socios tiene que tener una base, es la lealtad con lo derechos de la ciudadanía, y en Geroa Socialverdes y en Geroa Bai vamos a defender los derechos del conjunto de la ciudadanía, también cuando son los derechos de los euskaldunes en Navarra, o esencialmente, porque parece que los derechos de euskaldunes en Navarra quedan reservados a una parte minoritaria del Parlamento". "Esto es lo que no podemos permitir y esto es lo que tenemos que batallar, entre otras cosas, exigiendo una reformulación de una OPE que se nos anunciaba esta misma semana", ha afirmado Barkos en referencia a la OPE de enfermería.

Así, ha criticado que no se valore el euskera en unas oposiciones para "una población en la que sociológicamente el 25% de los jóvenes -conoce el euskera-, personas con estudios universitarios" que potencialmente van a acudir a esas oposiciones en el mismo porcentaje.

