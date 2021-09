La Biblioteca de Navarra organiza un mes de octubre cargado de actividades

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca de Navarra ha programado "un extenso y variado calendario de actividades" para el mes de octubre, entre las que destacan tres ciclos relacionados con el Día Internacional de las mascotas; el Día de las Escritoras y el género musical Jazz.

Las actividades comenzarán el viernes día 1 con el sorteo de un libro electrónico e-reader y de un ordenador Chrome book entre las personas participantes en las dos actividades propuestas, dentro de la exposición 'Escenarios fantásticos: Encuentra al conejo blanco' y 'Mi personaje, mi libro'. Será un acto público que tendrá lugar a las 18 horas en el patio de la biblioteca y estará amenizado por el Dúo Moldava de guitarra y flauta (Marcos Marín y Paula Ayerra).

La exposición, que permanece abierta desde el pasado mes de mayo, se prorroga hasta el 30 de octubre. Con esta medida, se amplía la posibilidad de visitar la muestra que recorre ocho escenarios del género fantástico: Harry Potter, las leyendas artúricas, el Hobbit y la Tierra Media, Dragones y Mazmorras, Terry Pratcher, La historia interminable, El País de las Maravillas y las Crónicas de Narnia.

Además, se ofrecerán visitas guiadas a los centros escolares, tanto en castellano como en euskera. Para hacer la reserva hay que dirigirse a la biblioteca por correo electrónico (bibliotecadenavarra@navarra.es).

La exposición podrá verse en el horario habitual del centro, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas y los sábados, de 8.30 a 13.30 horas.

TRES CICLOS

Con motivo del Día Internacional de las mascotas, la Biblioteca de Navarra ha previsto del 4 al 9 de octubre la celebración de diversas actividades que se extenderán a lo largo de toda la semana, bajo el título '¡Qué animalada! /Animaleko animaliak!'.

Comenzarán el día 4, Día Internacional de las mascotas, con un taller de lectura asistida con perros ('Cuenta conmigo') a cargo de la asociación Biak Bat de Alsasua, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 2011 como un proyecto social innovador para atender a las necesidades psicosociales y educativas existentes y para favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la interacción con animales. La actividad se realizará en la biblioteca infantil, para público familiar y con inscripción previa.

El miércoles 6 a las 19 horas, César Ortiz de Landázuri, vicepresidente Territorial de la ONCE en La Rioja, ofrecerá la charla 'Día a día con mi perro guía'.

El sábado 9 de 11 a 13 horas, tendrá lugar una actividad de calle con el colectivo 'Perrunízate' en la que, a través de juegos, las familias (previa inscripción) podrán aprender a 'hablar perro', o lo que es lo mismo, "cómo tener una comunicación más efectiva con sus mascotas", explican sus organizadores. Una guía de lectura y un centro de interés sobre mascotas completan este ciclo de actividades.

En torno al 15 de octubre, aniversario de la festividad de Santa Teresa de Jesús, se celebra la sexta edición del Día de las Escritoras. Lo hace bajo el lema 'Leer las edades de la vida' con la comisaria Marifé Santiago Bolaños, filósofa y poeta. Lo plantea como "una fiesta de la lectura" y lo hace con la propuesta 'Leer, de verdad, todas las edades de todas las vidas. Y compartirlo en una fiesta lectora del tiempo'. La Biblioteca de Navarra se une también a esta iniciativa lectora del tiempo con tres propuestas.

El martes 19 de octubre dos poetas jóvenes - Marta Castaño ('Diáspora de la mujer pájaro') y Celia Carrasco ('Entre temporal y frente' y 'Selvación', ganador del XXII Premio de Poesía Joven Gloria Fuertes) - compartirán escenario con Marina Aoiz. Lo harán en una velada poético musical en la que se alternará la conversación con la lectura de poemas y con la música al piano de Michel Reynoso (pianista y coordinador del Ciclo Jóvenes Intérpretes del Conservatorio Superior de Música de Navarra).

Por otro lado, se ha programado el ciclo 'Leer las edades de la vida: conversaciones con escritoras' en el que se va a ceder la palabra a distintas autoras a lo largo de octubre y noviembre de 2021 y de enero a marzo de 2022. Las autoras invitadas tienen en común que son jóvenes y que acaban de publicar una primera novela con la que han recibido el reconocimiento de la crítica y del público. Además, en todas ellas está presente la búsqueda de las raíces o de la memoria, la mirada hacia el pasado.

Las autoras que visitarán el centro dentro de este ciclo son Elena Medel ('Las maravillas'. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2020) que lo hará el 5 de octubre y Margaryta Yakovenko ('Desencajada') el 25 de octubre.

La tercera propuesta es una actividad que se extiende a todas las centros de la red. Se trata de una "fiesta lectora de las bibliotecas y las mujeres de todo el territorio" y consiste en "la elaboración de un vídeo colectivo en el que diferentes mujeres de todos los ámbitos leen fragmentos de los textos seleccionados por la Biblioteca Nacional", comentan sus responsables.

La música también va a tener un protagonismo especial durante el mes de octubre. Junto a Pamplona Jazz Iruña y la Filmoteca, la Biblioteca de Navarra ha programado una serie de actividades dentro del ciclo 'All that jazz'.

Los días 14 y el 18 de octubre se ofrecerán dos charlas. La primera sobre 'Jazz, baile y política en la guerra civil y el franquismo' de la mano de Iván Iglesias (Doctor en etnomusicología y profesor titular de la Universidad de Valladolid), y la segunda sobre 'Los orígenes del jazz en Donosti', a cargo de Patri Goialde (Doctor en Filología Hispánica, músico de jazz y docente en Musikene). Ambas serán a las 19 horas.

Por otro lado, la Filmoteca de Navarra ha programado para todos los viernes de octubre cuatro largometrajes de temática jazzística, con la particularidad de que antes de cada proyección habrá una actuación en vivo en la misma Sala de Proyecciones. Los títulos de las películas son: 'Stormy weather' (8 de octubre); 'Jazz on a summer day' (15 de octubre); 'Un día volveré' (22 de octubre) y 'Alrededor de la medianoche'. Todas ellas a las 19.30 horas.

Por último, la Biblioteca prepara también un centro de interés sobre el tema.

OTRAS ACTIVIDADES

El lunes 4 de octubre a las 19 horas, Día de la Educación Financiera, la Biblioteca de Navarra acogerá la charla 'Tus finanzas, también sostenibles' a cargo de Javier Otazu Ojer y Carlos Medrano Sola.

El miércoles 6 de octubre vuelven las citas con los cuentos y el kamishibai a la sala infantil del centro. Tendrán lugar todos los miércoles a las 18 horas. Comenzará con la sesión 'En un país lejano, cuentos en castellano'. El 13 de octubre será 'Behin munduan, ipuinak liburutegian' (en euskera); el 20 de octubre 'Welcome to the storytelling' (en inglés) y el 27 de octubre 'Amigos del kamishibai' en castellano.

Este año por vez primera la Biblioteca de Navarra colabora en la VI Semana del Producto Local organizada por Reyno Gourmet con el fin de promocionar los productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Comunidad foral.

Con este motivo, se ha programado para el lunes 11 de octubre, a las 18 horas, una actividad destinada a público infantil, un taller que bajo el título 'Ñam, ñam, esto está muy rico' tratará de enseñar a comer bien y disfrutar haciéndolo, de la mano de La Pandi y El txoko de Juan Carlos. Es necesario inscribirse previamente.

Por su parte, la Filmoteca programará para ese mismo día a las 19.30 horas, la proyección de la película 'Un viaje de diez metros'.

La actividad programada para el mes de octubre finalizará el miércoles 27 a las 19:00 horas, con la presentación del libro 'Primavera, verano, otoño, invierno y primavera en la vida de Ryokan' de Antonio Arana.