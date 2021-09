Bildu, Podemos e I-E ven "incumplimiento" de los centros que diferencian por sexo y Na+ cree que se rompe la igualdad

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de EH Bildu, Podemos e I-E consideran que hay "incumplimiento" de los centros escolares que diferencian por sexo del acuerdo alcanzado con Educación y creen que el Departamento debe tomar medidas como la rescisión del concierto. Na+, sin embargo, dice que Educación no dijo nada en su día al conocer que estos centros iban a aplicar la mezcla por sexos de forma progresiva y cree que "se ha roto la igualdad".

En declaraciones a los medios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "los colegios ya anunciaron lo que iban a hacer y el Gobierno no dijo nada, no dijo que era insuficiente; no le pareció mal y si no, que se aclare". Ha advertido de que desde su grupo "no vamos a seguir renunciando a la libertad de las familias" y ha añadido que "ha habido un ataque a las familias, se ha roto la igualdad". "Hay una pérdida de derechos desde el sectarismo y la radicalidad", ha opinado.

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "si estamos hablando de esto es porque ha habido un consejero y un Gobierno progresista y valiente que después de 60 años lo han puesto sobre la mesa". Según ha dicho, ahora "tienen que ser evaluados los informes y tomar la decisión basándonos en las leyes vigentes".

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai ha manifestado que "el Departamento de Educación llegó a un acuerdo con estos centros y es quien debe establecer si existe cumplimiento de la ley o no, y por lo tanto la aplicación de la ley en toda su dimensión".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha manifestado que "estos colegios han huido por una gatera y han buscado una solución que no se corresponde con la normativa". "El Departamento tiene que analizar si se cumple la normativa, que nosotros creemos que no", ha dicho, para indicar que "si hay negativa y se sigue así, hay que rescindir los conciertos".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que el Departamento de Educación tiene que "rescindir los conciertos". "Hace falta una posición de fuerza, esto no se negocia, esto es un acuerdo y hay una traición al acuerdo. Habrá que tomar cartas en el asunto de forma beligerante", ha opinado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha manifestado que "el Departamento de Educación tiene que actuar inmediatamente" con estos centros y exigir que "todas las aulas sean mixtas y coeducativas". A su juicio, lo realizado por estos centros es "tomarnos el pelo".