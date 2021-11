Bildu muestra "profundas diferencias" con el Gobierno en medidas fiscales y PSN cree que llegarán a "mínimos consensos"

Navarra Suma ve las medidas "totalmente insuficientes" y dice que "no ayudan a las familias navarras, a la clase medida ni a las empresas"

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que su grupo no tiene "ningún acuerdo" con el Gobierno foral respecto al proyecto de ley foral de medidas fiscales y ha señalado que de hecho que existen "profundas diferencias". El portavoz socialista Ramón Alzórriz ha manifestado, por su parte, que "podremos llegar a unos mínimos consensos que permitan la aprobación" de estas medidas.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Araiz ha manifestado que "se ha perdido una nueva ocasión para aprobar las medidas que eran necesarias". Y ha afirmado que "en IRPF, más allá de que las medidas pudieran estar bien orientadas, nos crea un problema la pérdida de recaudación que para el año 2023 van a suponer estas medidas". Ha señalado que esta situación podría haberse compensado "con un incremento en una figura que sí que puede aportar más dinero como una subida en el Impuesto de Sociedades o nuevas figuras de fiscalidad verde, que ni están ni se les espera en estas medidas fiscales".

Así, sobre un posible acuerdo en las medidas fiscales con el Gobierno, Araiz ha señalado que "si no hay una voluntad concreta de mejorar la situación del Impuesto de Sociedades va a ser difícil que alcancemos un acuerdo que nos permitiera apoyar" el proyecto de ley. "Seguimos trabajando con el Gobierno para ver si es posible alcanzar un acuerdo global tanto en materia de medidas fiscales como de Presupuestos, y estamos en ese trámite", ha dicho, pero ha afirmado que en estos momentos EH Bildu da un "no rotundo" al proyecto de ley tal y como está.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha destacado la "prioridad" de aprobar unos Presupuestos "para la recuperación de nuestra tierra y recepcionar esos fondos europeos tan necesarios". Según ha dicho, "es importante avanzar en el acuerdo mediante el diálogo". "Hay mano tendida a todos los grupos para aprobar las cuentas pero ha habido un grupo, Navarra Suma, que se ha autoexcluido dando un portazo a las necesidades de la ciudadanía navarra en unos momentos tan complicados", ha afirmado.

Se ha mostrado "convencido" de que se aprobarán los Presupuestos, así como las medidas fiscales, "porque cuando no se puede segar, se espiga" y "tendremos que negociar y buscar los puntos de acuerdo". Sobre el Impuesto de Sociedades, ha comentado que "subirlo en un momento de recuperación y transformación quizás no sea el momento más oportuno". "Pero hay unas diferencias con EH Bildu y habrá que limarlas para posibilitar la aprobación de la armonización fiscal, estamos en tiempo y forma", ha dicho.

Ha manifestado que "podremos llegar a unos mínimos consensos que permitan la aprobación" de estas medidas. Preguntado sobre si podrían negociarlas con Navarra Suma, ha señalado que "estamos intentando llegar a acuerdos con quien ha querido llegar a acuerdos". "Con quien se ha levantado dando un portazo y no acudió a una segunda reunión, es muy difícil", ha expuesto.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado "totalmente insuficientes" las medidas fiscales planteadas por el Ejecutivo, que "no ayudan a las familias navarras, a la clase medida ni a las empresas". "Estamos en un momento muy complejo y la propuesta del Gobierno no da respuesta", ha dicho, para precisar que "la deflactación del 2% es insuficente y la subida de mínimos del IRPF no va a impactar".

Sobre el Impuesto de Sociedades, ha comentado que "parece que es un éxito no tocarlo y solo faltaba que tuviéramos que estar agradecidos, porque otros países están bajando los impuestos a las empresas para ayudarlas". "Desgraciadamente aquí nos quedamos como estamos, y eso es un error, penaliza el futuro y penaliza el empleo", ha opinado,

En cuanto a las palabras de EH Bildu, ha indicado que EH Bildu "va a aprobar los Presupuestos, no va a votar en contra de la política fiscal". "A Bildu le preocupan sus presos y Chivite no tiene ningún problema, Sánchez hará el trabajo sucio", ha dicho, para exponer que "estoy seguro de que se abstendrán". "A nosotros no se os ha querido escuchar", ha manifestado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que las medidas fiscales que se proponen "no tienen de momento una incidencia especial en lo que será el techo de gasto" y "es cierto que hay diferencias en esta materia". "No son los mas medidas fiscales que a todos los grupos nos satisfacen por igual, pero confiamos en el avance de las negociaciones y en que lleguemos a un acuerdo para la aprobación de las cuentas", ha dicho.

Sobre si estarían dispuestos a negociar estas medidas con Navarra Suma, ha comentado que "la vocación de los grupos que conformamos el Gobierno ha sido la negociación con todos los grupos". "Es cierto que existen en materia económica afinidades más hacia la mayoría progresista que al otro lado", ha dicho, y ha indicado que "las propuestas de Na+ dificultan el acuerdo por las propias propuestas". "La posibilidad de los grupos de negociar está abierta, me pregunto si también lo está por parte Navarra Suma", ha expuesto.

Sobre el Impuesto de Sociedades, Barkos ha manifestado que "es verdad que no aporta al grueso de los ingresos a los niveles de antes de la crisis de 2008". "Geroa Bai viene proponiendo acometer el debate y esa reflexión en mayor profundidad", ha defendido, para "compartir ese horizonte en que el Impuesto de Sociedades tiene que recuperar su compromiso con las cuentas públicas".

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que el anteproyecto presupuestario "no es el que haría Podemos", pero ha indicado que en lo que no están satisfechos tratarán de hablar con sus socios y corregir mediante enmiendas. Ha destacado que incluya el impulso a la gratuidad del ciclo 0-3 años o el incremento de 800 plazas residenciales para las personas dependientes y de la tercera edad, así como el aumento en un 27 por ciento de las políticas de vivienda.

En cuanto a las medidas fiscales, Buil ha dicho que no consideran que sean progresiva porque "no elevan en la parte alta de la tabla la recaudación" y ha rechazado que no se toque el Impuesto de Sociedades. "Se está trabajando y negociando y tal vez tengamos que reservarnos alguna enmienda", ha expuesto, para remarcar "discrepancias importantes con los socios".

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha mostrado su "gran decepción" con las medidas fiscales propuestas por el Ejecutivo. "Apoyamos la propuesta del Gobierno con la bajada de impuestos a las rentas medias y bajas, pero es insuficiente, es una propuesta timorata", ha indicado, para criticar que "las rentas de los trabajadores y las trabajadoras soportan una enorme presión fiscal".

Ha incidido en que apoyan "aliviar la presión fiscal a las rentas medias y bajas" pero "la propuesta del Gobierno se queda muy, muy corta", ha opinado, para pedir al Gobierno que "actúe con responsabilidad y aborde una reforma del Impuesto de Sociedades porque no hacerlo sería una injusticia". Ha anunciado así enmiendas al Impuesto de Sociedades para "aumentar la recaudación que es escandalosamente baja, también enmiendas a la carga fiscal de las rentas medias y bajas".