Chivite cogerá hoy fecha para vacunarse y se muestra satisfecha con el ritmo de vacunación en la Comunidad foral

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que ella ya puede coger cita para vacunarse contra el Covid-19, que le corresponde por edad, y que hoy a lo largo de día se apuntaría, y se ha mostrado satisfecha con el ritmo de vacunación en la Comunidad foral.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que "en una pregunta parlamentaria en enero o febrero sobre la vacunación dije que el objetivo era finalizar el mes de junio con al menos el 40 por ciento de la población susceptible de ser vacunada, vacunada, y esta semana hemos superado ese 40 por ciento". "Es posible que terminemos junio con el 50 por ciento o mas; objetivo conseguido y superado", ha dicho.

La presidenta ha indicado que "vamos bien" y ha señalado que "el mes de junio es el que más vacunas nos están llegando". "No era cuestión de que Navarra tuviera o no recursos, sino de la llegada de las vacunas, porque si ha habido un ritmo superior de llegada de vacunas nosotros hemos incrementado el ritmo de vacunación". "No tenéis más que preguntar a la gente: todo el mundo encantado con el proceso de vacunación", ha dicho, para agregar lo mismo con las descargas del 'pasaporte Covid' ya que "somos una de las Comunidades con mayor porcentaje de descargas".