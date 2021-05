Chivite dice que este año "comenzará la recuperación" económica y Esparza le acusa de "frenar el desarrollo"

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que este año "comenzará la recuperación" económica tras la crisis provocada por el Covid-19 y ha afirmado que "a Navarra le va a ir bien, a pesar de Navarra Suma".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la jefa del Ejecutivo que "se aleje de EH Bildu" y ha asegurado que Gobierno foral está aplicando "políticas que están frenando el desarrollo de Navarra".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre el establecimiento de empresas en la Comunidad foral, María Chivite ha destacado durante el pleno del Parlamento de Navarra que en el mes de marzo se crearon 84 sociedades mercantiles, un 52,7% más que en el mismo mes del año anterior, y otras 31 sociedades ampliaron su capital, mientras que 8 se disolvieron.

Además, Chivite ha subrayado que "Navarra es junto con Madrid la Comunidad con más capacidad para atraer y retener talento; la Seguridad Social tiene 5.778 afiliaciones más que hace un año; la producción industrial aumenta un 31%; y el índice de confianza del consumidor mejora un 6,7%".

Así, la presidenta ha afirmado que "la foto que sale no se corresponde con la realidad que Navarra Suma pretende colocar". "Cambien de estrategia política. Si están fiando su futuro a que haya una catástrofe económica, social o sanitaria en Navarra, vayan cambiando de estrategia porque eso no va a pasar", ha asegurado, para criticar a Navarra Suma por "esa imagen negra que pretender trasladar aquí y en Madrid, que no perjudica al Gobierno de Navarra sino a los navarros".

María Chivite ha insistido en que Navarra Suma "está en el no por el no, y en el cuanto peor mejor, ha fiado su estrategia para volver al Gobierno a que a Navarra le vaya mal, y la intervención de sus portavoces en el Congreso no es para ayudar, es para cuestionar proyectos importantes en la Comunidad".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado a la presidenta que "tendremos la culpa todos menos usted de lo que está ocurriendo en Navarra" y ha sostenido que en 2020 Navarra tuvo un saldo negativo de empresas, ya que, según ha dicho, llegaron 99 y salieron 142, una pérdida de 43. "Hay 14 comunidades con un saldo mejor que el nuestro. En el entorno más cercano, País Vasco, Aragón y La Rioja van mejor que nosotros en algo que es fundamental", ha dicho.

Además, el portavoz de Navarra Suma ha destacado que "desde el inicio de la legislatura se ha incrementado el paro en Navarra un 48,96 y Navarra es la comunidad en la que más ha crecido el desempleo".

Javier Esparza ha pedido a Chivite que "se aleje de EH Bildu" y ha señalado que en el País Vasco "ni PNV ni PSE permiten que EH Bildu tome decisiones en aquello que tiene que ver con el desarrollo económico, la política fiscal o las infraestructuras". "A Bildu no le dejan participar de la aprobación del Presupuesto en el País Vasco, pero en Navarra sí, a Bildu se le deja todo porque son los que mandan, porque les ha dado las llaves de la Comunidad foral de Navarra, señora presidenta. Eso no ayuda a generar confianza, yo creo que no nos ayuda, y calla, no rechista, no replica a las políticas de EH Bildu. Le recomiendo que se aleje de EH Bildu, de sus políticas, que aprenda de lo que hacen otros en comunidades próximas", ha dicho.