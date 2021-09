Chivite dice que septiembre será importante para acuerdos con el Estado y NA+ le acusa de "seguidismo" a Sánchez

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha confiado en que en el mes de septiembre su Ejecutivo podrá seguir cerrando más trabajo en torno a nuevos acuerdos con el Gobierno de España, como los que ha concretado para el traspaso de tráfico el próximo 1 de diciembre o para fijar las tasas de referencia del déficit y la deuda pública.

Sin embargo, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que el Gobierno foral "solo ha defendido la autonomía de esta tierra en lo que resulta efectista y alegra a sus socios, pero no en la esencia" y ha acusado a Chivite de hacer "seguidismo" de las políticas del Gobierno de España.

Chivite, que ha respondido en el pleno del Parlamento foral a una pregunta de Valdemoros acerca de las negociaciones para la actualización del Convenio Económico, ha afirmado que este mismo jueves el Gobierno foral ha hecho público el acuerdo con el Estado sobre las tasas de referencia de déficit y deuda pública. "Seguimos avanzando y demostramos que en septiembre, como ya anuncié, estamos cerrando acuerdos y va a ser un mes importante para cerrar todo el trabajo previo que venimos haciendo", ha dicho.

En el caso de tráfico, ha señalado que "vamos a cumplir con la ponencia política que tenía UPN, la transferencia de tráfico en exclusiva para la Policía Foral, y con lo que todos los Gobiernos y partidos políticos en la historia de Navarra han ido acordando por unanimidad".

La parlamentaria de Navarra Suma ha reprochado a Chivite que "ha adoptado un tono triunfal en todas sus declaraciones de inicio de curso político" y ha considerado que es un tono que no está "justificado".

Según ha señalado Valdemoros, "la sociedad navarra está cansada y harta de decisiones que no puede entender, porque el Gobierno las ha tomado sin ofrecer explicaciones convincentes, ni datos que las justificasen". "Han faltado criterios claros en muchas ocasiones y no se ha buscado consenso en otras, como en la jornada en los colegios. El Gobierno no ha hecho en lo que va de legislatura sino un mero seguidismo de lo que ha marcado Pedro Sánchez, no ha querido rechistarle en ninguna de las decisiones que podían incomodar al PSOE en el Gobierno de España. Los cálculos políticos se han antepuesto a la gestión", ha dicho.

Valdemoros ha afirmado que el Gobierno foral "solo ha defendido la autonomía de esta tierra en lo que resulta efectista y alegra a sus socios, pero no en la esencia, por ejemplo en la normativa fiscal aprobada el año pasado para los planes de pensiones, a la que renunciaron diciendo que no se puede aplicar porque prima la normativa estatal". "Eso fue una rendición ridícula", ha dicho.

Ante la negociación sobre el Convenio Económico, ha pedido al Gobierno de Navarra que "haga bien su tarea" y aborde una actualización "estructural" que incluya por ejemplo la revisión del pago de intereses y las cuotas de amortización de la deuda nacional". "Hasta ahora ha hecho seguidismos de Sánchez, ha sido mucho más cabeza de su partido que presidenta de esta comunidad, tiene por delante una oportunidad para darle la vuelta", ha planteado.