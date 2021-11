Cigudosa resalta la importancia de la colaboración público privada para que la digitalización llegue a pymes y autónomos

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha participado este miércoles en la clausura de la jornada 'cendigital Episodio II, Adaptación al cambio', donde ha subrayado que la transformación digital "es un proceso que debe llegar a todas y todos, porque la digitalización debe ser un elemento generador de igualdad e inclusión".

"Por ello, no podemos olvidarnos de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y autónomas, y emprendedores y emprendedoras en su proceso de digitalización porque para estos sectores, es una cuestión de supervivencia. De ahí la importancia de la colaboración público privada", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado que "la transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad", y ha reiterado que este "es un proceso que implica a todas y todos: personas, administración, empresas, y que debe llegar a todo el territorio para que nadie pueda verse limitada o limitado".

De esta forma, Cigudosa ha hecho referencia a las distintas iniciativas desarrolladas por el departamento en esa línea de colaboración público privada, como el Polo de Innovación Digital, desarrollado junto con otros departamentos del Gobierno de Navarra. También ha destacado el Sistema Dinámico de Compras de Tracasa Instrumental, una herramienta implantada a través de esta empresa pública que, "al agilizar la contratación entre Administración y empresas, permitirá agilizar la gestión de los fondos europeos que lleguen a Navarra destinados a avanzar en la transformación digital de la Administración".

"Pero no solo se trata de empresas: la digitalización es un proceso que comienza facilitando máquinas (ordenadores), y conectividad (banda ancha), pero continúa con las personas. Y es que las empresas no podrán digitalizarse si no tienen personas trabajadoras que sepan cómo hacerlo", ha añadido, tras recordar la puesta en marcha de un Plan de Inclusión y Capacitación Digital, que contempla una inversión de 30 millones de euros y 28 acciones.