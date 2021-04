Cinco graduados de Farmacia de la Universidad de Navarra, entre los 100 primeros FIR

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Cinco graduados de Farmacia de la Universidad de Navarra han quedado entre los 100 primeros puestos del examen de Farmacéutico Interno Residente (FIR). Se trata de las navarras Leire García López -número 16-, de Tudela; Mª Blanca Guembe Zabaleta -puesto 27-, de Artajona; la malagueña María Romero González -número 39-; el pamplonés Aritz Merchán Flores -puesto 59; y el cántabro Daniel Lorca Arce -puesto 64-.

Además, el zaragozano Carlos Ignacio Díaz-Calderón Horcada ha conseguido el puesto 140 y Jaime Ignacio Sainz de Medrano Sanz, de Calahorra, el puesto 225. En total, siete graduados de la Universidad de Navarra han obtenido una de las 267 plazas ofertadas de especialista en centros hospitalarios en esta edición, a la que se presentaron 1.582 candidatos, ha informado el centro universitario en una nota.

Según ha indicado, a pesar del impacto que tuvo la pandemia en el descenso de candidatos al MIR y al EIR, el FIR contó con 133 candidatos más que los inscritos en la convocatoria 2019-2020.

La tudelana Leire García, número 16 en la prueba, no tiene ninguna duda sobre qué especialidad va a escoger: "Me gustaría realizar la de Farmacia Hospitalaria. Esta especialidad es exclusiva de los graduados de Farmacia y consiste en prescripciones de medicamentos, diseño de medicamentos y preparación de los mismos para dárselos al paciente. Es la que más me atrae y dónde mejor encajo", destaca. Leire acudió a una academia en Madrid para preparar el examen.

Su compañera de promoción Mª Blanca Guembe -número 27 y natural de Artajona- también se decanta por la Farmacia Hospitalaria y destaca el tiempo invertido en preparar el examen: "Decidí realizar un curso a distancia, el cual comenzaba en septiembre y terminaba en noviembre. Una vez lo finalice me dediqué a estudiar de lunes a sábado unas 8 horas diarias. Conforme se acercaba la fecha del examen veía que no llegaba a repasar todos los temas, por ello en enero incorporé los domingos a mi plan de estudio para conseguir el objetivo".