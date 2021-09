Cincuenta detenidos por pertenencia a dos bandas que actuaban en Pamplona

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona han desarrollado una operación conjunta en la que han detenido a 50 personas por su presunta pertenencia a dos bandas, una denominada 'Blood' y la otra 'Lealtad poderosa'.

La tipología delictiva de estas bandas es variada, predominando los delitos de amenazas, lesiones, reyertas y tráfico de sustancias estupefacientes. Su actividad delincuencial ha provocado más de 500 intervenciones policiales que se han materializado en diligencias y partes de intervención con los ahora detenidos como presuntos integrantes de estas organizaciones.

En una rueda de prensa conjunta, la Policía Nacional y la Policía Municipal han explicado que, como novedad respecto a las conocidas como bandas latinas, estas organizaciones son "multiculturales", puesto que cuentan con miembros de Europa, África y América. En todo caso, ambas bandas están amparadas en sus respectivas organizaciones con matrices 'Lating King' y 'Blood'.

El jefe de la Policía Nacional en Navarra, José María Borja, ha destacado que, aunque los delitos cometidos por estas bandas no se consideran de extrema gravedad, sí ha existido "un cúmulo y una permanencia en el tiempo, lo que incrementa la inseguridad subjetiva". "A veces el ciudadano percibe que no está tan seguro porque hay una serie de hechos que le hacen pensar que no está garantizada la seguridad en su vida cotidiana", ha señalado, por lo que ha destacado la importancia de la operación.

Por su parte, el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Javier Goya, ha valorado la coordinación entre cuerpos policiales, que "ha dado sus frutos".

