Ciriza dice que los navarros podrán circular en tren de alta velocidad a partir de 2026

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado este martes en el Parlamento foral que "los navarros vamos a poder circular en alta velocidad a partir de 2026" y ha detallado que el tramo Campanas-Castejón, que ahora se cubre en 48 minutos en los trenes más rápidos, se hará en 28 minutos, ya que la velocidad se incrementará de 140 kilómetros/hora a 250 kilómetros/hora.

Ciriza ha señalado que la llegada de la alta velocidad se podrá cumplir en esa fecha, sin esperar a que se defina el tramo relativo a la 'Y vasca', gracias a una conexión de 4,1 kilómetros que se realizará de la plataforma del tren de alta velocidad en Castejón con la línea 'Casetas-Bilbao', que conllevará la construcción de un viaducto sobre el río Ebro.

El consejero ha afirmado, en una comparecencia parlamentaria a petición de Navarra Suma, que "hay una clara voluntad política tanto del Gobierno de Navarra como del central" por la construcción del tren de alta velocidad. "Es una obviedad que las infraestructuras ferroviarias deben adaptarse para responder a las necesidades futuras y Navarra debe ser nexo de unión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo", ha señalado.

"A pesar de los contratiempos de una obra de semejante envergadura así como de los augurios de muchos de ustedes, avanzamos", ha destacado Ciriza.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido información sobre "cómo se van a realizar esas obras, cuando se van a ejecutar, qué subtramos tiene, qué plazos tiene". "Los últimos tramos en los que se está avanzando fueron los tramos que fue posible adjudicar gracias a un acuerdo entre UPN y PP. En 2018 llega el PSOE al Gobierno de España y hoy seguimos haciendo estudios de unos tramos sobre los que no han hecho ningún estudio. Esto me plantea que haga un acto de fe para creer que en el año 2026 estará la alta velocidad. Han hecho muy poquito, mantener los compromiso que había en el acuerdo de UPN y PP, pero no han hecho nada más para impulsar el corrdor. No acepte chantajes de Bildu y apoye el TAV", ha pedido al consejero.

(Habrá ampliación)