'El comercio de Pamplona sale a la calle', la nueva iniciativa del Ayuntamiento para apoyar al comercio local

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha este mes de mayo una nueva iniciativa para apoyar al comercio local, 'El comercio de Pamplona sale a la calle'. El programa arrancará este fin de semana y está previsto que se celebre, en colaboración con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, una vez al mes durante el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

De esta manera, los días 7 y 8 de mayo, los comercios de Pamplona que se apunten podrán sacar sus productos a la calle en la puerta de los establecimientos para visibilizar su oferta comercial, ya que contarán con el permiso del Ayuntamiento para hacerlo.

'El comercio de Pamplona sale a la calle' comienza a celebrarse el mismo mes en el que, antes de la crisis sanitaria, se había desarrollado durante 16 años el programa 'Comercio hace ciudad'. Ofrecía actividades para todos los públicos en las calles de diferentes zonas comerciales del centro y los barrios de Pamplona. El año pasado, debido a la pandemia y el confinamiento, fue imposible programar eventos en la calle. La situación sanitaria actual tampoco permite diseñar acciones que inviten a concentraciones de personas por las calles y plazas, por lo que se ha optado por una idea que conjugue el impulso comercial y la protección de la salud.

Los comercios pueden apuntarse para participar a través de su asociación y quienes no estén asociados han de contactar con el área de Comercio y Turismo para inscribirse, enviando un correo electrónico a comercioyturismo@pamplona.es. Los datos que hay que facilitar son el nombre del comercio, la calle en la que está ubicado y el número, código postal, zona comercial y subsector.

FOMENTAR LAS COMPRAS

'El comercio de Pamplona sale a la calle' consiste en exponer el producto a las puertas del establecimiento, como forma de llamar la atención y también acercar la oferta de los comercios de proximidad a la ciudadanía. De esta forma se fomentan las compras en espacios abiertos y se minimizan concentraciones de clientela en el interior de los establecimientos, ha informado el Ayuntamiento.

Las condiciones que deben cumplir los negocios interesados en participar de la actividad son no ocupar más metros lineales de los que tiene la fachada del local ni más de dos metros de profundidad. Como se organiza en época de buenas condiciones climatológicas, no se permitirá instalar carpas ni megafonía o sonido ambiente. La recomendación es sacar mobiliario ligero como percheros, mesitas y pequeños expositores y que no obstaculicen el acceso a portales u otros locales. Tendrán que retirarse cuando concluya la jornada comercial.

La anchura mínima libre de paso para los peatones por la acera será de 2 metros por lo que las aceras de menos de 2 metros no podrán usarse. La distancia entre las personas compradoras será de 1,5 metros. Por último, no se podrá exponer ni vender en vía pública productos de alimentación frescos que requieran refrigeración. Los establecimientos de alimentación que se inscriban a esta iniciativa deberán atender a las instrucciones complementarias que en cada caso se consideren procedentes desde la inspección de Sanidad.

Policía Municipal comprobará que todos los establecimientos con presencia en la calle forman parte de la iniciativa. La actividad se desarrollará en todos los barrios, pero está prevista mayor presencia de establecimientos en aquellos que cuentan con asociación de comerciantes: Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Zona Comercial Martín Azpilcueta San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, San Jorge, Rochapea, Txantrea y Mendillorri.