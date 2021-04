Concentración de sindicatos en Pamplona contra la exigencia de lenguas extranjeras en oposiciones de personal docente

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y UGT se han concentrado este miércoles en Pamplona frente al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para protestar contra la posibilidad de que se exija la acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras en los procedimientos selectivos de ingreso del personal docente.

Estos sindicatos han criticado que en la Mesa Sectorial del Estado que se celebrará este jueves el Gobierno de Navarra propondrá crear plazas con perfil en lengua extrajera (fundamentalmente en inglés, pero también francés o alemán) para maestros generalistas y profesorado de áreas de secundaria en las siguientes convocatorias de oposiciones.

En opinión de LAB, Steilas, ELA y UGT, si se aceptara esta propuesta, supondría que para acceder a un puesto de trabajo con perfil en lengua extranjera será necesario tener el nivel C1. "Por tanto, quienes no tengan este nivel C1 no podrían presentarse a las oposiciones", han señalado.

Los sindicatos han explicado que "actualmente es mucho el profesorado de Educación Infantil y Primaria que trabaja en el programa PAI con el nivel B2 y aunque hemos solicitado los datos de quienes trabajan con el título B2 en varias ocasiones, no hemos recibido respuesta alguna". "Seguramente será un número elevado, y es por ello que no lo quieren facilitar. Por tanto, un porcentaje significativo del profesorado que ya imparte en inglés no podría presentarse a estas oposiciones", han advertido.

Las cuatro centrales sindicales han explicado que según la ley foral 17/2017 que regula el acceso a la función pública docente, cuando se trata de puestos de trabajo con perfil en lengua extranjera, todas las pruebas de la fase de oposición deben realizarse en la misma. "Como resultado de separar la oposición en castellano/euskera y en lengua extranjera, se crearía una lista de contratación íntegramente en inglés, francés o alemán, ya que la gestión de las listas está ligada a las oposiciones", han señalado.

Los sindicatos han añadido que "si se modificara la normativa estatal a tiempo, esta se aplicaría a las oposiciones de Infantil y Primaria que probablemente se convocarán antes de que finalice 2021, en cuyo caso la mayoría de los puestos de trabajo saldrán con requerimiento de inglés y los puestos de perfil de inglés son, sobre todo, los que hoy por hoy están sin cubrir en las plantillas orgánicas de los centros". "En las especialidades de Música o Educación Física, por ejemplo, no saldría seguramente nada en castellano ni en euskera", han apuntado.

De esta forma, según los sindicatos, "se dificultará aún más el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al impedirse consolidar al personal contratado durante más de tres años, por quedar este excluido de las oposiciones".

LAB, Steilas, ELA y UGT han continuado señalando que "todo este panorama ya debilitado repercutiría negativamente una vez más en el alumnado, porque la prioridad de la educación obligatoria es que todos los alumnos y alumnas alcancen el éxito respondiendo a la diversidad, sin que ninguno se quede por el camino". "El alumnado navarro necesita un modelo de aprendizaje de idiomas que tenga este como objetivo y que garantice un tratamiento integrado de las lenguas, favoreciendo un conocimiento adecuado de las lenguas propias y extranjeras", han afirmado.