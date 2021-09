Conecta FICTION sitúa de nuevo a Pamplona como epicentro de la producción audiovisual del 13 al 16 de septiembre

El encuentro organizará tres estrenos de series de televisión abiertas al público de Pamplona

El encuentro internacional Conecta FICTION sitúa de nuevo a Pamplona como epicentro de la coproducción de series de ficción para televisión entre Europa y América. Su quinta edición tendrá lugar en formato híbrido: presencialmente del 13 al 16 de septiembre en Baluarte, y con actividades online del 13 al 24 de este mes. Se trata de la segunda fase de esta edición, tras el formato exclusivamente virtual celebrado el pasado mes de junio.

En la presentación del encuentro, que ha tenido lugar esta mañana, han participado Izaskun Goñi, directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo; Ignacio Apezteguia, director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, y Géraldine Gonard, directora de Conecta FICTION. Los tres han coincidido en señalar la relevancia de que un evento de estas características se celebre en Pamplona.

Izaskun Goñi ha indicado que "el sector audiovisual también es industria, es emprendimiento, es empleo, es innovación, es formación, es turismo". "Conecta FICTION brinda la oportunidad de dar a conocer nuestros productos, nuestro talento y nuestra política hacia este sector, así como los fantásticos lugares-escenario que tenemos en nuestro territorio. Posibilita reforzar nuestro sector a través la organización de organizar reuniones entre nuestra industria local y la internacional", ha señalado.

Ignacio Apezteguia ha remarcado, por su parte, la importancia del evento "para que el sector audiovisual en Navarra pueda expandirse, dar muestra de su valía artística y creativa y también, estimularse. Esta edición, a pesar de las dificultades de la pandemia, da notoriedad a los creadores locales en una comunidad que ha demostrado un gran potencial en el sector audiovisual".

La quinta edición de Conecta FICTION cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra a través de NICDO (Navarra de Infraestructuras Culturales, Deportivas y de Ocio) y SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra), y de la Fundación SGAE, y con la colaboración de CLAVNA (Cluster Audiovisual Navarra) y NAPAR (Asociación de Productores y Profesionales del Audiovisual.

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO

Géraldine Gonard ha realizado un recorrido general por el programa de Conecta FICTION que, en esta nueva edición, ofrecerá toda una serie de actividades orientadas a los profesionales internacionales que visitarán durante esos días Pamplona, así como a los que seguirán el evento en modo virtual. Paneles, sesiones de pitching, charlas, street meetings para conocer la ciudad o keynotes se sucederán para mostrar la situación actual de la industria de ficción para televisión y cómo aprovechar las oportunidades que ofrece, al tiempo que se generará espacios de networking físicos y virtuales.

La directora ha destacado además la celebración de varias actividades que estarán abiertas al público de la ciudad los días 14 y 15 de septiembre. Por un lado, Conecta FICTION organizará las premieres en exclusiva de tres series de televisión que todavía no han sido estrenadas en España.

Por otro lado, la escritora Elvira Lindo se adentrará en el proceso de adaptación de la novela 'Nada' de Carmen Laforet para televisión. Las entradas para todas estas sesiones serán gratuitas y ya están disponibles hasta completar aforo en la web de Baluarte, www.baluarte.com.

El martes 14 de septiembre a las 18.30 horas se podrá disfrutar en gran pantalla del estreno en España de "#Martyisdead", ganadora del premio Emmy Internacional en la categoría de series cortas 2020. La trama acerca a un caso de ciberacoso a través de Marty, protagonista adolescente que aparece muerto. Tras la proyección en modo maratón de la serie completa tendrá lugar un encuentro conducido por la presentadora, actriz y cómica Sara Escudero con los creadores de la serie y otras personalidades entre las que se encuentra el artista y periodista Javier Erro. Durante el mismo, debatirán sobre el tema del acoso a través de internet.

Ese mismo día, a las 21.45, Televisión Española estrenará para el público de Pamplona una de sus grandes apuestas de ficción para la próxima temporada: 'Ana Tramel, el juego'. Este thriller, rodado en Navarra, es una adaptación de la obra de Roberto Santiago dirigida por Gracia Querejeta y Salvador García y protagonizada por Maribel Verdú. El público asistirá además a un nuevo encuentro presentado por Sara Escudero que contará con dos de sus actores protagonistas, Natalia Verbeke y Joaquín Climent, y con su equipo creador.

El miércoles 15 de septiembre a las 13.30 horas se celebrará una charla con Elvira Lindo titulada 'Nada'. El reto de adaptar un icono de la literatura. La escritora desentrañará junto a los productores cómo se está gestando la adaptación de esta novela para televisión. Este panel estará presentado por la periodista navarra Leire Escalada.

Por último, esa misma noche a las 19.30 horas se celebrará el estreno de 'Yrreal'. Tendrá lugar tras la entrega de los Premios Conecta FICTION de este año. La actriz Angy Fernández visitará Pamplona para presentar este thriller de acción en formato de serie corta que mezcla a partes iguales drama y comedia. La premiere contará con el equipo de la serie que dará algunas claves de su proceso de creación con Sara Escudero al frente.

PRIMERA EDICIÓN DEL PITCH EUROREGION NAEN SERIES

Conecta FICTION y la Eurorregión NAEN integrada por Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, realizarán durante el encuentro una serie de actividades profesionales para fomentar el networking profesional, empresarial, y emprendedor en la Eurorregión. Se trata de una convocatoria dirigida tanto a empresas de la zona que busquen socios coproductores fuera de ella, como a productores, nacionales e internacionales, cuyos proyectos deban contar con productoras, talento, equipos artísticos y técnicos, cadenas de televisión y otros actores del sector audiovisual con sede en la Eurorregión.

Los proyectos finalistas son: 'Luis Mariano, todos los colores del arco iris', de Lumiere Produkzioak; 'Entre muros', de Bixagu Entertainment, S.L.; 'Azken abestia', de Gariza Films; Gaia, de Aura Pictures; 'Final Cut', de A film to kill for; 'Via Sacra', de Macondo Productions, y 'Matadero Franklin', de Black Panther Films, S.L.