Consumo apunta los pasos que deben seguir las personas afectadas por el cierre de la clínica dental Dentix

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra ha recordado a las personas afectadas por la declaración de concurso de acreedores de la clínica Dentix las distintas vías de que disponen para reclamar la finalización de los tratamientos contratados o la devolución de las cuantías abonadas. La clínica dental cuenta en la actualidad con tres centros en Navarra, dos de ellos ubicados en Pamplona y un tercero en Tudela.

Desde la declaración del estado de alarma, el centro "había incurrido en incumplimientos de contratos y retrasos en los servicios acordados, que ahora han derivado en la presentación del concurso voluntario de acreedores", ha explicado. Los pacientes afectados deben ahora reclamar los tratamientos pendientes o el reintegro de las cuantías abonadas, "que en ocasiones ascienden a miles de euros".

El Servicio de Consumo, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, lleva desde marzo atendiendo numerosas reclamaciones y consultas sobre esta clínica dental.

Desde el Servicio resaltan que la casuística "es muy variada", por lo que las vías de reclamación también difieren. Para quienes ya abonaron por completo el tratamiento o lo hicieron financiándolo con un préstamo personal, recomiendan efectuar primero una reclamación extrajudicial por la que se exija la finalización del tratamiento o la resolución del contrato, solicitando la devolución por las cantidades abonadas correspondientes a la parte del tratamiento no realizado. Si esa reclamación extrajudicial no recibe respuesta, el siguiente paso sería iniciar reclamación judicial, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En el caso de que las personas afectadas hubieran concertado el tratamiento dental de Dentix por medio de un crédito vinculado con alguna entidad financiera, el Servicio de Consumo aconseja que reclamen ante la clínica el incumplimiento del contrato. Si no reciben respuesta, deberán reclamar a la propia entidad financiera la paralización del pago del préstamo, sin penalización alguna, así como la devolución de las cantidades que hubieran sido abonadas indebidamente, en tanto que los servicios contratados con la clínica dental se hayan visto incumplidos o interrumpidos. Si no recibieran contestación o no accedieran a las peticiones, pueden acudir al Servicio de Consumo, o proceder, directamente a la vía judicial contra la empresa y también contra la financiera.

Aquellos pacientes que, además, hayan padecido un supuesto de mala praxis durante el tratamiento dental o sufrido problemas sobrevenidos al mismo, también pueden reclamar los daños personales y materiales ocasionados.

En cualquiera de los casos, el Servicio de Consumo subraya la importancia de que los afectados exijan copia de su historial clínico y les recomienda, asimismo, que conserven copia del contrato suscrito, facturas, justificantes de pago, presupuestos, publicidad de servicios ofrecidos o cualquier otra documentación o comunicación recibida que sirva para acreditar una eventual reclamación.