Convocada en Pamplona la edición del Certamen Literario Escolar para alumnado de Primaria y primer ciclo de Secundaria

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

El 30 de abril finaliza el plazo de presentación de trabajos para una nueva edición del Certamen Literario Escolar, dirigido a alumnado de Educación Primaria y primer ciclo de Secundaria. El certamen busca premiar las mejores obras realizadas por niños de entre 6 y 14 años empadronados en Pamplona y por alumnado cuyo centro de estudios se encuentre en Pamplona.

El certamen cuenta con dos modalidades, cuento y cómic, ambas tanto en castellano como en euskera. Dentro de la modalidad de cuento, se establecen cuatro categorías en función del curso del alumnado: categoría A para escolares de 1º y 2º de Primaria; categoría B para 3º y 4º de Primaria; categoría C para 5º y 6º de Primaria; y categoría D para alumnado de 1º y 2º de Secundaria. En la modalidad de cómic, existen dos categorías: categoría A para estudiantes de 5º y 6º de Primaria y categoría B para 1º y 2º de Secundaria.

Cada autor podrá presentar un único trabajo por modalidad, de tema libre, que deberá ser original y no estar publicado. El mismo trabajo no podrá presentarse en castellano y euskera. Las obras no podrán incitar ni reproducir actitudes discriminatorias, xenófobas, sexistas o que atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos. En la categoría de cuentos, los trabajos oscilarán, según la categoría, entre dos y cuatro folios, por una sola cara, incluyendo ilustraciones. En la modalidad cómic, los trabajos podrán tener tres o cuatro folios, respectivamente, según la categoría.

LOTES DE MATERIAL ESCOLAR COMO PREMIO

Cada categoría cuenta con tres premios, que consisten en lotes de material escolar de diferente cuantía. El primer premio está dotado con 200 euros para el autor y 250 para el centro escolar en el que esté matriculada la persona ganadora. Para el segundo premio el importe asciende a 150 euros y para el tercer premio es de 100 euros. En el caso de que la persona que obtenga el primer premio asista a un colegio de fuera de Pamplona, el colegio no obtendrá el lote de material escolar correspondiente.

Los trabajos lo podrán presentar las personas interesadas o los propios centros educativos, cuyo domicilio o centro de estudios se encuentre en Pamplona. Se presentarán en formato papel y se dirigirán al área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, en la calle Descalzos 72 (31001 Pamplona). Cada trabajo se presentará en un sobre rotulado con datos como el título del trabajo, categoría, idioma o el lema o seudónimo del autor. En el interior del sobre, además de la obra, se incluirá un nuevo sobre con los datos personales del autor, curso y colegio.