Convocado un concurso oposición 24 plazas para subinspector de la Policía Foral

Se trata de un procedimiento de promoción interna para policías de Navarra que tengan el puesto de agente Primero

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de Navarra publica este martes la convocatoria para el acceso a 24 plazas para el empleo de subinspector de la Policía Foral, procedimiento que se dirime por el sistema de concurso oposición entre policías de Navarra que tengan el puesto de agente primero.

Las 24 plazas, todas ellas de nivel B, se distribuyen en 16 plazas para el turno de promoción interna para personal fijo de la Policía Foral; y otras 8 plazas para el turno de promoción abierta, para personal fijo de todas las policías de Navarra. Las plazas del turno de promoción abierta que no se cubrieran, se acumularían a las del turno de promoción interna. Por el contrario, las plazas de promoción interna que no se cubrieran serían declaradas desiertas. Los agentes interesados pueden presentar sus solicitudes desde este miércoles y hasta el 17 de junio.

Como requisitos para concurrir al concurso oposición, la convocatoria establece en ambos turnos una antigüedad de 3 años en el puesto de agente primero; estar en situación de servicio activo, servicios especiales o excedencia especial; hallarse en posesión del título de Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o titulación equivalente; y no haber sido declarado en situación administrativa de segunda actividad.

En el procedimiento selectivo el tribunal valorará sucesivamente la prueba de conocimientos teórico-práctica (150 puntos), pruebas psicotécnicas (70 puntos); y los méritos aportados a la fase de concurso de acuerdo con el baremo recogido en las bases de la convocatoria.

Las pruebas tendrán lugar a partir del mes de octubre. En primer lugar, se desarrollará un examen de conocimientos teórico-prácticos: un cuestionario de 100 preguntas con varias opciones de respuesta sobre el contenido y funciones del empleo de subinspector o subinspectora de la Policía Foral, basadas en los 60 temas que se relacionan en el Anexo I de la convocatoria.

En segundo lugar, se plantearán las pruebas psicotécnicas para determinar el grado de adecuación de las personas aspirantes el perfil profesiográfico del puesto de trabajo.

En último término, el tribunal valorará los méritos alegados por las personas aspirantes, de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo II de la convocatoria, ha informado el Gobierno en una nota.

Concluida la fase de concurso-oposición el tribunal elevará a la Dirección General de Función Pública la relación de personas admitidas al curso de formación impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. La formación tendrá carácter selectivo. Calificado con apto y no apto, no podrán ser nombradas las personas calificadas como no aptas.