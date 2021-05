Las defensas de los acusados del crimen de Cáseda dicen que los dos hijos no participaron

No dan credibilidad al testimonio del hijo y hermano de las víctimas

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

Las defensas de los tres acusados del triple crimen de Cáseda han manifestado este viernes que los dos hijos, Juan Carlos J.J. y Emilio J.J., no participaron en los hechos y han quitado credibilidad al testimonio del hijo y hermano de las tres víctimas que a su juicio actúa por "venganza".

La abogada de la defensa de uno de los acusados del triple crimen de Cáseda, Juan Carlos J.J. padre, ha afirmado este viernes, en la presentación de sus conclusiones, que su representado es autor de tres homicidios, si bien ha dicho que "no fue consciente de coger esas escopetas y de utilizarlas". "Es el único autor de estas muertes", ha aseverado.

En su exposición en la quinta sesión de la vista oral del juicio por esta causa, la letrada ha señalado que, en la vista, "se ha pretendido acusar" a los hijos de Juan Carlos J.J., los otros dos procesados, y "no se les puede acusar, ni siquiera deberían estar aquí porque no hay prueba de cargo para ello". "Solo está la declaración del hijo y hermano de los fallecidos, quien además entra en serias contradicciones", ha expuesto.

La defensa ha lamentado "la pérdida" y ha indicado que "entendemos el dolor" del hijo y hermano de los fallecidos. "Solo han podido escuchar a una persona dolida, enfadada, con ánimo de venganza, que quiere llevarse por delante a los acusados y también a su exmujer. Esta defensa le resta toda credibilidad", ha dicho, para afirmar que existen "gran número de contradicciones en sus declaraciones".

Sin embargo, da "mayor credibilidad" a las declaraciones de la hija y hermana de los acusados, que "siempre ha mantenido que su padre sacó la escopeta y disparó sin tener sus hermanos participación en ello". Sí que ha realizado dos cambios en sus comparecencias, ha dicho, "uno sobre dónde estaba la escopeta", un asunto sobre el que "se podría haber equivocado" y "otro sobre cómo va a Cáseda, que no tiene mayor relevancia". "Ella no está movida por la venganza, ella dijo que ambas familia eran su familia, y en el momento de los hechos había elegido y no a su familia, sino a la de su marido", ha dicho.

La abogada ha señalado que "no se discute" en este caso quién realizó los disparos pero "sí quien sacó el arma". "Y ha señalado que las palabras 'saca, saca' están sacadas de contexto; puede perfectamente no referirse a la escopeta, y de hecho no se refiere a la escopeta", ha dicho, para señalar además que "la pelea comienza a las 18.48 horas y termina a las 18.53 y en ese rato una testigo protegida ha pasado por el lugar y ya estaban discutiendo, aparca su coche, baja andando a su domicilio, tiende la lavadora, habla con la mujer y escucha ese 'saca' y afirma que lo dice uno de los acusados cuando ni tan siquiera los conoce, como tampoco conoce a la otra familia".

Ha defendido la atenuante de arrebato en Juan Carlos J.J. padre porque sí existe un estímulo que lo justifique y ha relatado así que "el matrimonio parecía que había terminado y Fermín -uno de los fallecidos, padre de las otras dos víctimas- permitió romper el acuerdo, había roto su palabra; estamos ante dos familias gitanas y quizás no podamos entender sus costumbres, su forma de pensar... y esa rotura es como una humillación para una familia gitana".

La defensa ha señalado que hubo "una ofuscación tenaz y continua sobre el padre, una sobrecarga, y al ver romper el acuerdo no pudo soportarlo, se produjo un nublamiento del conocimiento, no podía pensar, no era consciente de lo que estaba haciendo y con sus facultades afectadas, hizo lo que hizo". "Hay que ponerse en la mentalidad de un gitano, de un padre de familia de etnia gitana, si no, no podemos entenderlo", ha apuntado.

Ha expuesto, además, que, ya en Cáseda, "Fermín le golpeó con un bastón de punta de acero" a Juan Carlos J.J. padre, "hubo una pelea previa, en la que se utilizó un bastón". "Y en este contexto, Juan Carlos en legítima defensa se acercó a su vehículo y con la mente nublada cogió la escopeta", ha dicho, para precisar que "cogió lo primero que pilló".

A su juicio, las armas "no se metieron en el coche ex profeso para ir a Cáseda, llevaban ahí en el coche una semana, ojalá no estuvieran ahí". "Nada de lo que había en ese coche fue colocado para ir a matar a Cáseda", ha manifestado, para señalar que "él solamente quería llevarse a su hija a casa".

La abogada ha señalado que, en este caso, "no se cumple el dolo, conocimiento y voluntad en lo que se está haciendo, requisito más importante para que sea asesinato con alevosía". "No era consciente de lo que hacía, estaba como en una nube. Había perdido el grado suficiente de conciencia y lucidez sobre cómo llevaba a cabo su agresión, no era consciente de que había cogido una escopeta", ha dicho, para defender que, tras los hechos, los acusados "se dirigían al cuartel de Tafalla".

Ha manifestado que Juan Carlos J.J. padre "debe cumplir condena por ello, pero las circunstancias del momento le llevaron a ello, no fue deseado, ni querido ni consciente".

"NINGÚN PAPEL FUNDAMENTAL"

Por su parte, el abogado defensor de Emilio J.J. ha manifestado que su representado "no tuvo ningún papel fundamental" en este caso, "no sabía que su padre iba a disparar". "Nadie dice que Emilio hubiera participado, no hizo nada e imputarle tres asesinatos con este bagaje probatorio sería tener una idea retorcida de la Justicia", ha dicho.

Ha criticado que, por parte de las acusaciones, "se magnifiquen las contradicciones" de la mujer en sus declaraciones y no las del hijo y hermano de los fallecidos, que, ha dicho, son hasta "siete contradicciones" y son "unas declaraciones contaminadas por cuestiones de índole personal".

El abogado ha recordado que se trata de una familia gitana y que los dos hijos acompañaron a Cáseda a su padre, quien "iba a por la hija", porque "están acostumbrados a acompañarse a todos los sitios". "¿De dónde sacan que van a pelearse?", se ha preguntado, para señalar que "los primeros que intentan agredir son los fallecidos".

Ha expuesto además que los tres acusados son cazadores y que las armas las dejaron en el coche tras haber ido cazar unos días antes. Y ha continuado que "no se acredita que se hayan puesto de acuerdo" para llevar a cabo los hechos y ha señalado que "no hay dolo en la participación de estos dos hermanos en las muertes".

"NO GRITÓ DISPARA, DISPARA"

Finalmente, el abogado de Juan Carlos J.J. hijo ha aseverado que "no se ha demostrado" que los tres acusados fueran a Cáseda "con un propósito criminal" y ha defendido que "los tres han dicho que fueron a buscar a Amparo". "Si tuvieran ese propósito, hubieran salido del coche armados, se ven envueltos y no utilizan ni palos, ni cuchillos..., salieron desarmados", ha dicho.

Tras afirmar que "no hay ningún indicio de que haya un pacto" entre los tres, se ha preguntado "por qué una de las escopetas está descargada, por qué llevan un chaleco de caza con cartuchos... porque se demuestra que el coche lo utilizaban para ir a cazar".

El abogado ha subrayado asimismo que "no hay el más mínimo indicio que de que la escopeta fue cargada el día de los hechos" y que las navajas y cuchillos "roñosos" del interior del vehículo eran "para la huerta". "Ninguno cogió ningún cuchillo, ninguna navaja... ¿era un arsenal de adorno en el coche?", ha señalado.

Ha afirmado, además, que "se ha demostrado que Juan Carlos hijo no gritó en ningún momento 'dispara, dispara'". Ha relatado que "un testigo dijo que solo oyó insultos y ruido de palos y que el otro testigo dijo que escuchó la palabra 'pásame' y después los disparos". "Solo lo ha dicho Julián, hijo y hermano de los fallecidos, y mucho después de los hechos", ha detallado, para no dar credibilidad a las declaraciones de Julián en el proceso, porque las "ha cambiado" y "además miente".