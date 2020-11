Derechos Sociales destina 83.000 euros el funcionamiento del albergue de transeúntes de Tudela

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, va a subvencionar con 82.994 euros al Ayuntamiento de Tudela para la financiación del albergue de transeúntes de la localidad que atendió en 2019 a 924 personas y que en 2020 ha visto alteradas al alza sus previsiones iniciales como consecuencia de la pandemia.

El 27% de las personas sin hogar o transeúntes atendidas en albergues de Navarra en 2019 fueron acogidas en el albergue de Tudela, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Según ha indicado, la previsión de ocupación para 2020, que toma las cifras registradas en los años anteriores, ha sido alterada por la situación creada por el Covid-19. El menor tránsito de personas, también de aquellas que carecen de hogar, ha provocado un descenso de la demanda de pernoctaciones.

No obstante, el confinamiento obligatorio de primavera y el estado de alarma ha incrementado el uso de este servicio de acogida no solo a las personas que habitualmente hacen uso de estos recursos sino a otras que pernoctan en cajeros, casetas de campo, naves abandonadas, etc.

Durante el estado de alarma 164 personas utilizaron los recursos extraordinarios habilitados que generaron en total 3.681 pernoctas en toda Navarra.

Por ello, el Departamento de Derechos Sociales decidió hace unas semanas solicitar al Gobierno de Navarra un aumento económico de la partida presupuestaria destinada a financiar este recurso, que se aceptó incrementando la dotación en 100.000 euros hasta los 265.000 para los tres albergues de este tipo existentes en la Comunidad Foral, en Pamplona, Tudela y Alsasua.

En el caso de Tudela, Derechos Sociales abonará al consistorio 82.994,16 euros para subvencionar el servicio. En la instalación municipal tudelana, que cuenta con espacio para 18 personas, se proporciona a las personas sin hogar alojamiento nocturno y cobertura de necesidades de alimentación (desayuno, comida y cena), así como infraestructura para el aseso personal, además de actividades de acompañamiento social y suministro de equipamiento básico para las personas que así lo necesitan.

El servicio de acogida a personas sin hogar es una prestación garantizada prevista en la Cartera de Servicios Sociales del Departamento e incluye tanto el alojamiento como la cena y el desayuno para una persona una vez al año, si bien en los tres albergues citados muchas de las personas pernoctan más de una noche al año en función de sus criterios de acogida, como ha sido el caso de la emergencia generada por el Covid-19.

En los últimos años se observa una tendencia a la baja en el número de personas atendidas en este servicio en Tudela y en Alsasua, y un aumento en el de Pamplona.

En 2019 se pusieron en marcha los nuevos albergues de personas sin hogar de Tudela y Alsasua, que sustituían a las antiguas instalaciones, lo que permite prestar un servicio de mejor calidad y con mayores prestaciones, han indicado desde el Ejecutivo.