Detenido tras escapar de una 'quedada' de vehículos en Urbasa

Se le imputan delitos de atentado contra agentes, daños en vehículo policial y conducción temeraria

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Foral ha detenido a un vecino de Amescoa Baja de 22 años por los supuestos delitos de atentado, daños y conducción temeraria tras un incidente ocurrido recientemente en Urbasa.

Los hechos se produjeron al instalarse un control preventivo por una 'quedada' de vehículos en el puerto de Urbasa, ya que se tenía información de que podrían acudir unos 40 vehículos desde Alava, Guipúzcoa y Navarra, según ha informado la Policía Foral.

En el dispositivo policial participaban patrullas de Estella, Alsasua y Pamplona (Seguridad Vial y Delincuencia del Automóvil). A los primeros vehículos y conductores que llegaron se les detectaron distintas infracciones que fueron denunciadas (alcoholemias, positivos en drogas, conducciones negligentes, modificaciones no homologadas en los vehículos y no portar mascarilla personas no convivientes, principalmente).

Uno de los turismos, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva para huir del control a través de una pista forestal, conduciendo temerariamente. En Zudaire, donde se estableció otro control, golpeó un vehículo policial y a punto estuvo de atropellar a los agentes de Estella que habían sido alertados.

Posteriores investigaciones permitieron detenerlo en Baquedano, instruyendo el Grupo de Policía Judicial de Estella y la Brigada de Policía Judicial Norte el correspondiente atestado, ha añadido la Policía Foral.