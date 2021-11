Un doctor de la CUN, entre los diez cirujanos más destacados del mundo, según el Colegio Americano de Cirujanos

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

El doctor Luis Chiva, director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido elegido por el Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons) como uno de los diez cirujanos más destacados del mundo.

Además, en el ámbito nacional, Luis Chiva es el segundo ginecólogo español que ha recibido este reconocimiento (Honorary Fellow) desde la puesta en marcha de estos galardones, en el año 1913. El primero en recibirlo fue el doctor Dexeus, fundador del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona. La ceremonia de entrega precedió a la apertura del Congreso Clínico virtual de ACS 2021, a la que asistieron más de 2.350 cirujanos de todo el mundo.

El reconocimiento se otorga anualmente desde hace más de cien años. Los criterios de selección tienen en cuenta la educación y capacitación de cada candidato, sus aptitudes profesionales, competencia quirúrgica y conducta ética.

Los otros nueve cirujanos galardonados son Christiane Josephine Bruns (University of Cologne, Alemania); Dan M. Fliss (Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel); Chuan-Gang (Shanghai East Hospital, People's Republic of China); Selwyn Michael Griffin (Royal College of Surgeons of Edinburgh, Reino Unido); Mousa A. R. Khoursheed, (Kuwait University, Kuwait); Luke P.H. Leenen, (presidente de MedicALS y fundador de The Dutch Trauma Registry, Países Bajos); Michael Ka Wah Li (Hong Kong Sanatorium and Hospital, People's Republic of China, China); Guy John Maddern (Adelaide Medial School, Australia) y Oscar Traynor (Royal College of Surgeons in Ireland , Irlanda).

"He recibido con una grandísima alegría este reconocimiento, aunque de algún modo me parece inmerecido. Refleja mi pasión por la cirugía y solo desearía que este premio sirviera para inspirar a los ginecólogos más jóvenes que desean desarrollar su carrera quirúrgica", ha indicado Luis Chiva.

El doctor atesora una experiencia profesional de más de treinta años, que abarca diferentes áreas de interés, entre las que destaca la ginecología oncológica, participando en más de 25 ensayos clínicos relacionados con esta área, y centrándose especialmente en el desarrollo de habilidades y técnicas quirúrgicas para mejorar la calidad de vida de la paciente.

Además, como investigador ha publicado más de 100 trabajos en revistas nacionales e internacionales y ha sido invitado como ponente en más de 300 ocasiones. Su área de investigación se centra, entre otros ámbitos, en la cirugía en cáncer de ovario avanzado y cáncer hereditario de la mujer, siendo el presidente tanto del Comité Educativo como del Comité de Evaluación de Calidad en Cirugía de Cáncer de Ovario de la Sociedad de Ginecología Oncológica Europea (ESGO).