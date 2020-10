EH Bildu, PSN y Geroa Bai de Pamplona reclaman soluciones a corto plazo en la calle Amaya

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de EH Bildu, PSN y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona han presentado para su debate el próximo miércoles en la comisión de Urbanismo una propuesta de declaración en la que reclaman al equipo de gobierno que, respecto a los problemas generados en la calle Amaya, recupere "el diseño previsto en el anterior mandato como base para una actuación en primera fase en el corredor del Labrit y se avance sobre el diseño de urbanización definitiva".

Los tres grupos de la oposición afean al equipo de Enrique Maya "haberse saltado los acuerdos previos y haber puesto en marcha los cambios en la calle Amaya, operación cuyo resultado no puede ser peor". "No ha supuesto una mejora de los tránsitos peatonales porque apenas se hace uso de ese espacio peatonalizado, no ha generado espacio nuevo para el ciclista y está suponiendo una auténtica tortura para el transporte público debido a los continuos atascos que se producen", enumera el texto firmado por los tres grupos. "Lo cierto es que este equipo de gobierno ha decidido hacer las cosas al revés", apostillan.

La propuesta de declaración también pide "establecer soluciones a corto plazo para garantizar el buen desarrollo del transporte público en esa zona". Al respecto y en referencia al "caos" que se vive en la calle Amaya, el texto relata que "la última voz de alarma la lanzó un alcalde de la comarca que es, a su vez, trabajador del TUC como chofer, que dijo que alguien haga algo para solucionar esto". En esa línea se propone el tercer punto de acuerdo en la declaración presentada ante Urbanismo, que apuesta por "recabar en todo momento la opinión del servicio del TUC de la Mancomunidad antes de poner ninguna medida en marcha".

"Es muy importante volver a recuperar la reflexión sobre la implantación del corredor del Labrit y su extensión hacia el sur por las calles Amaya y Olite, y hacerlo teniendo en cuenta la viabilidad del servicio de transporte público en esa zona, la incorporación de la bicicleta y las mejoras ostensibles para quien camina por estas vías", sostienen los tres grupos. "Resulta absolutamente necesario replantearse esa intervención en la calle Amaya tanto en la forma como en el tiempo", resumen.