La Ejecutiva de UPN califica de "elogio a ETA, farsa y burla a las víctimas" la declaración de Otegi

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Comité Ejecutivo de UPN ha calificado este lunes de "elogio a ETA, farsa y burla a las víctimas del terrorismo" la denominada 'Declaración del Dieciocho de Octubre' realizada por Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale.

La dirección regionalista, reunida esta tarde en Pamplona, ha criticado, en primer lugar, que "en dicha declaración se elogia a ETA haciendo creer que dejó las armas voluntariamente, cuando dejaron los asesinatos por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la lucha por la libertad de partidos democráticos y sociedad civil".

Además, ha afirmado que "Otegi no ha pedido perdón". "Que traslade su dolor y pesar suena a farsa si no va acompañado de hechos y no ha mostrado ningún compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que todavía están sin resolver", ha añadido.

Asimismo, desde UPN también han denunciado que "se reivindique el papel de los presos de ETA, que no debemos olvidar han sido condenados por ser miembros de una organización asesina, y que se pida para los mismos una solución integral, que para todo el entorno radical pasa por conceder la amnistía".