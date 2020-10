El Ayuntamiento y el Museo Universidad de Navarra crean 'Un día de Arte para Pamplona'

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

La iniciativa 'Un día de Arte para Pamplona' permitirá a los residentes en la capital visitar todos los miércoles de manera gratuita las exposiciones del Museo Universidad de Navarra en su horario habitual, de doce a tres por la mañana y de cinco a ocho por la tarde. Este es uno de los puntos del acuerdo de colaboración suscrito entre la institución artística y el Ayuntamiento de Pamplona, que también incluye la cesión de una obra de Vik Muniz perteneciente a la colección de arte contemporáneo municipal para su exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 21 de marzo.

Entre las obras que podrán visitar las personas que acudan al museo se encuentra 'Kyber pass, Self portrait as an oriental (after Rembrandt)', una fotografía en papel Medium Digital Print del artista Vik Muniz perteneciente a la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, y que ha sido cedida para la muestra. Esta obra fue adquirida por el Consistorio durante la Feria ARCO 2005 en la Galería Elba Benítez de Madrid. La tasación realizada por el seguro de la exposición, ha cuantificado su revalorización en un 80%, lo que refleja el interés que suscita este artista en la actualidad.

La obra cedida por el Ayuntamiento de Pamplona forma parte de la exposición del brasileño Vik Muniz, un artista comprometido con los temas sociales y mediambientales, que juega con la realidad y reinterpreta obras icónicas e imágenes cotidianas. La muestra, que recoge una selección de 25 años de trabajo del artista ha sido organizada entre la Foundation for the Exhibition of Photography y el High Museum of Art de Atlanta en asociación con el Museo de la Universidad de Navarra, y ha sido posible gracias al apoyo de la mecenas Gabriela Willson. La del Museo será su única parada europea en su itinerancia internacional.

La reserva de invitaciones para disfrutar de 'Un día de Arte en Pamplona' se realizará a través de la web del Museo Universidad de Navarra https://museo.unav.edu/exposiciones/actuales o presencialmente en la taquilla del propio museo. La comprobación de la residencia en Pamplona de los visitantes se realizará previa presentación del Documento Nacional de Identidad, a través del código postal.

UNA COLABORACIÓN PARA FOMENTAR LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona aportará 6.000 euros para participar en los gastos de producción de la exposición dentro del convenio suscrito, que también incluye otros acuerdos como el desarrollo de talleres de creación artística en torno a la obra de Vik Muniz y conferencias complementarias a la exposición del MUN en la Sala de Armas de la Ciudadela. Por último, ambas instituciones realizarán acciones conjuntas para la difusión, comunicación y otros actos protocolarios en torno a la exposición y las actividades que se realicen.

Con el acuerdo de colaboración firmado, el área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona y el Museo Universidad de Navarra evidencian su interés común por producir y promover actividades artísticas y culturales de calidad en la ciudad, facilitando el acceso del público a la cultura a través de la programación de actividades públicas que dinamicen la participación ciudadana, a la vez que se apoya la creatividad en las artes como motores de educación, innovación y cambio social, ha informado el Ayuntamiento.

La firma de este convenio permitirá, ha añadido, potenciar valores compartidos entre las dos entidades como el compromiso y servicio a su comunidad, la concienciación sobre la conservación del medioambiente y la sostenibilidad, la apuesta por la cultura y el arte contemporáneo como motor de cambio y la creatividad y la excelencia en los proyectos que impulsan.