El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra anima a la ciudadanía a realizar donaciones

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (BSTN) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía navarra para realizar donaciones y aumentar así sus reservas en este otoño debido al incremento en la demanda hospitalaria. En esta ocasión, se hace una invitación especial a las personas donantes de aféresis de los grupos A Rh Positivo (A+) y O Rh Negativo (O-) a que acudan a donar, y que lo hagan con cita previa.

Para donar en Pamplona el teléfono es el 848 422 500 y en Tudela, el 848 421 991. Asimismo, el número específico para aféresis es 848 422 560 y el de la unidad móvil, que recorre distintas localidades de Navarra, el 848 420 573.

El llamamiento se dirige a donantes habituales que estén recibiendo la citación para acudir a donar; a aquellas personas que no hayan donado en los últimos dos meses, siempre que no se superen las cuatro donaciones por año en varones y las tres en mujeres (para espaciarlas, se aconseja donar no antes de los 3 y los 4 meses, respectivamente); y a quienes estén en disposición de hacerlo por primera vez, para que en las próximas semanas acudan a los distintos puntos de extracción de Pamplona y Tudela, así como a la unidad móvil, que se encarga de facilitar las donaciones en el resto de núcleos de población de Navarra.

Las necesidades de sangre se centran en los concentrados de hematíes y en las unidades de plaquetas con unos periodos de caducidad de hasta 42 y 7 días, respectivamente. Por este motivo, es necesario un flujo constante y continuado de donaciones y evitar, en la medida de lo posible, mucha afluencia de donantes de una sola vez, para que no se produzca un incremento en las caducidades de sangre.

En Pamplona, el Banco de Sangre está abierto de lunes a jueves, de 8 a 20 horas, y los viernes de 8 a 14.30 horas. En la sede de Tudela (calle Eza, nº 2), la atención es de lunes a viernes de 8.15 a 13.45 horas, y martes y jueves, de 17 a 20 horas.

Por su parte, la Unidad Móvil del banco se desplazará a Estella-Lizarra este jueves 22 de octubre (de 16.45 a 20.30 horas), donde estará hasta el próximo jueves 29 de octubre y el viernes 30 acudirá a Artajona, con horario de 9.15 a 13 horas.

Se puede consultar más información sobre cómo donar, horarios o itinerario de la unidad móvil para las próximas fechas en la página web de Adona.