El Gobierno de Navarra valora de forma "muy positiva" la decisión de paralizar el cierre de Trenasa

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha valorado de manera "muy positiva" la decisión de paralizar el cierre de la factoría de Trenasa en Castejón durante tres meses, anunciada este martes por el grupo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), al que pertenece.

La decisión, tal y como ha señalado el consejero, es "fruto del intenso trabajo realizado estas las últimas semanas con los diferentes actores, fundamentalmente con la empresa".

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha recordado que el grupo CAF ha anunciado este martes la paralización del proceso de cierre, que suponía el despido de sus 110 trabajadores. Por de pronto, el cierre se paraliza durante tres meses.

No obstante, el consejero Ayerdi ha recalcado que el Ejecutivo foral "va a seguir trabajando para revertir la decisión de cierre". "El camino es complejo, pero aún se está jugando el partido, y lo jugaremos hasta el final. Las decisiones que toma la empresa tienen que ser proporcionales. Si se da un contexto acreditado de reducción de carga de trabajo, se podría entender que la empresa tomara decisiones, pero no podemos asumir que esas decisiones no se hagan de forma proporcional a todas las factorías que tiene CAF en el Estado", ha señalado.