El mercadillo de Landaban contará de nuevo desde este domingo con puestos no comestibles

PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)

El mercadillo de Landaben contará de nuevo, desde el próximo domingo, 8 de septiembre, con puestos no comestibles, que en estos momentos de crisis sanitaria no estaban permitidos. Habitualmente se han instalado 54 puestos de productos comestibles, a los que se unirán 37 que principalmente se dedican a la venta de ropa y complementos. Esta cifra de 37 supone el 50% del total de puestos no comestibles que en situación normal hay adjudicados en el mercadillo. A partir de ahora se irán instalando de forma rotatoria cada fin de semana.

Inicialmente solo se permitió la instalación de puestos de alimentación, a los que posteriormente se sumaron los tres de flores y los dos de ferretería que habitualmente acuden al mercadillo de Landaben. Ahora se unirán el resto de sectores. Todos los puestos contarán con hidrogel y los de no comestibles, no permitirán probarse la ropa al no existir posibilidad de descontaminación de la misma, ha informado el Ayuntamiento.

El horario del mercadillo será el habitual de 9 a 14.30 horas. Los accesos y salidas serán por las 4 calles de Landaben como se venía realizando, estableciéndose un aforo máximo en su interior de 600 personas. Un mando y dos agentes de Policía Municipal y ocho miembros de protección civil aseguran cada domingo que el aforo en el interior del recinto es el correcto.

6 personas como máximo en cada grupo y preferentemente de convivientes

Se recuerda que todo el mundo deberá ir con mascarilla, que se deberán mantener las distancias de seguridad de 1,5 metros y que no se podrá acceder en grupos. No se permitirán agrupaciones de más de 6 personas y preferentemente, las agrupaciones deberán ser de personas convivientes. De forma general, en el mercadillo de Landaben se cumplirán todas las medidas preventivas establecidas en la normativa de prevención del COVID actualmente en vigor.

Para evitar el riesgo de contagio, todos los puestos se encuentran separados frontalmente por una vía de tránsito de como mínimo cuatro metros y medio que garantiza el metro y medio de distancia interpersonal entre las personas usuarias. En cada puesto se ha establecido un circuito de entrada y salida de las personas compradoras para minimizar los contactos y los riesgos, así como una distancia de separación de cuatro metros entre los laterales de cada stand. No está permitido que las personas usuarias puedan transitar entre los laterales de los puestos.

Está prohibida la venta en modo de autoservicio y las personas que atienden también deben mantener una distancia de separación entra ellas de dos metros. Además, se han establecido medidas generales de higiene como llevar el pelo recogido y/o gorro, uñas cortas y cuidadas, evitar anillos, pulseras, relojes de muñeca y mascarilla. Después de cada venta, se desinfectarán las manos o guantes, en su caso, con gel o solución hidroalcohólica desinfectante.