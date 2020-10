El Sindicato Médico de Navarra pide al Gobierno y a los partidos que "prioricen" acciones en Atención Primara

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Navarra ha pedido al Gobierno foral y a los partidos del Parlamento que "prioricen" acciones y medidas para la Atención Primaria, que a su juicio "es ahora incapaz de dar la respuesta que los pacientes exigen y los profesionales desean".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que "la crisis sanitaria que nos ha tocado afrontar, con una Atención Primaria abandonada y con escasez de médicos, unido a la inacción de la Administración, ha precipitado la actual situación de la asistencia en este nivel, que es ahora incapaz de dar la respuesta que los pacientes exigen y los profesionales desean".

El Sindicato Médico de Navarra ha añadido que considera necesario "realizar un análisis realista y en base a éste, proponer a la Administración la adopción de decisiones valientes, de calado y con visión de futuro, para atender lo antes posible y de una forma eficaz las grandes necesidades y carencias que tenemos".

Y ha comentado que para ello han elaborado, durante las últimas semanas, un estudio colaborativo basado en la metodología DAFO que "ha puesto en evidencia las deficiencias existentes". "Partiendo de sus conclusiones, proponemos un plan estratégico integral de 5 objetivos generales o líneas estratégicas, desarrolladas con 28 acciones específicas con los correspondientes indicadores de resultado, para evaluarlos tras su implantación", ha detallado.

Según ha indicado, "a medio plazo y con la aplicación de las medidas propuestas, intentaremos revertir la situación actual, mejorando la calidad del trabajo y la capacidad de resolución, haciendo atractivo el ámbito de la Atención Primaria para los profesionales".

En su opinión, "es fundamental priorizar las acciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos, para atraerlos y fidelizarlos, ya que la carencia de médicos es la principal causa del colapso actual". "Si no se actúa pronto en este sentido, las jubilaciones masivas de facultativos en Atención Primaria que habrá en los próximos años unida a la marcha de los médicos en activo a otras comunidades, países o al empleo privado, harán imposible un servicio asistencial primario de la calidad y efectividad que hemos conocido", ha expuesto.

Ha manifestado que "debemos tener claro que no podemos demorar más las decisiones que afectan a la adecuación de las condiciones de trabajo de los médicos, a la reducción de la sobrecarga y a la organización adecuada de la demanda asistencial (COVID y no COVID, incluyendo a pacientes crónicos, pluripatológicos, programas vacunales, etc...)".

El Sindicato ha afirmado que "no se puede renunciar a facilitar el acceso al centro de salud". "Es imprescindible asignar a cada profesional el papel para el que está realmente capacitado, mejorando el circuito de citación y triaje y, por fin, aumentando la atención presencial a los pacientes", ha apuntado.