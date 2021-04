Escolares de Milagro y Cadreita participan en un pleno telemático organizado por Aldeas Infantiles

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

Escolares de entre 11 y 12 años de los colegios Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro y Teresa Bertrán de Lis de Cadreita han celebrado este viernes un pleno telemático en el que, desde sus aulas, han proclamado "los principios de respeto, solidaridad y empatía como valores imprescindibles en una democracia". El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha seguido el desarrollo del debate desde el salón de plenos de la Cámara.

Con el objetivo de fomentar la participación de los niños en la sociedad, Aldeas Infantiles SOS organiza desde el año 2008 el acto 'Diputados por un Día' en el Parlamento de Navarra. En esta ocasión y debido a la crisis sanitaria, los niños no han podido ejercer como diputados en el hemiciclo, ni tomar la palabra desde la tribuna de oradores, pero sí han querido hacer llegar sus ponencias telemáticamente desde su colegio, ha destacado la Cámara foral en una nota.

Los alumnos de los colegios Nuestra Señora del Patrocinio, de Milagro, y Teresa Bertrán de Lis, de Cadreita, han reflexionado sobre la importancia de la solidaridad con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: acabar con la pobreza (ODS 1), reducir las desigualdades (ODS 10) y conseguir la paz y la justicia (ODS 16).

En su discurso de bienvenida, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, se ha dirigido a los escolares para trasladar el compromiso de la Cámara con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un decálogo dirigido a "acabar con la pobreza, reducir las desigualdades y conseguir la paz y la justicia, lo cual incluye la divulgación y el fomento de estas metas, para que sean conocidas por la sociedad navarra".

Así, tras agradecer la labor que desarrollan entidades como Aldeas Infantiles SOS y la implicación del profesorado, el presidente del Legislativo ha aludido a la "afección de la pandemia a nivel sanitario, social y económico" para constatar que en esta coyuntura el objetivo no puede ser otro que "evitar dejar a nadie atrás". "Eso exige pasar de las palabras a los hechos, pues de lo contrario se reduce a un eslogan", ha remarcado.

En ese contexto, Unai Hualde ha subrayado el "movimiento de solidaridad" que suscitó la pandemia y sobre todo el confinamiento entre muchos jóvenes, "volcados en tejer redes de solidaridad para ayudar a las personas mayores". También ha considerado "digna de elogio" la "responsabilidad y la paciencia que, en una situación nada sencilla, alumnado y profesorado han demostrado en las aulas".

El presidente del Parlamento ha concluido apostando por el "refuerzo de los servicios públicos, Sanidad, Educación y Bienestar Social", y por continuar implementando "medidas para terminar con las desigualdades". "Mientras haya una sola persona en situación de exclusión social, y los datos de Navarra son los mejores del Estado, las instituciones debemos seguir aplicando medidas de corrección. No hay que caer en la autocomplacencia. Ahí está el Pacto contra la Pobreza, recientemente renovado. Es vuestro turno. Escucharemos con atención vuestras propuestas", ha resaltado.

Por su parte, María José Cortés, directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, ha felicitado a Aldeas Infantiles y ha destacado, dirigiéndose a los escolares, que "lo que está vuestras manos es muy importante: hacer reales los valores transmitidos por vuestras familias y profesores, como el respeto, la justicia social, la solidaridad, el compromiso y el buen trato con el otro".

Asimismo, Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles, ha señalado que "en este momento se hace más patente que nunca que no estamos solos en el mundo y que la única forma de avanzar es hacerlo juntos". "Transmitimos a los alumnos que su rutina diaria no es la misma de todos los niños y niñas, que algunos no tienen sus necesidades básicas satisfechas y que es preciso cambiar esta realidad", ha remarcado.

A continuación, el presidente del Parlamento ha declarado abierta la sesión y los portavoces del colegio Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro, Katalina Agudelo Bolaños y Andrea Ramírez Hernández, de 6º de Primaria, han sido los primeros en leer su discurso desde el aula.

Katalina Agudelo Bolaños ha basado su ponencia en cómo ha afectado el año 2020 a las personas en mayor o menor grado y cómo ha aumentado la pobreza y las desigualdades: "Vamos a cerrar los ojos, no para no ver, sino para soñar que esta pesadilla pase pronto y que se arregle la situación. ¡Que volvamos a vernos con la cara sonriente sin mascarillas ni nada que dificulte que expresemos nuestras alegrías y emociones!", ha declarado.

Andrea Ramírez Hernández se ha referido también a la crisis sanitaria y a cómo esta ha despertado sentimientos de solidaridad: "Tú ayudas, yo ayudo, ayudamos todos. Hay que seguir ayudando para que todo esto se acabe".

Desde el colegio Teresa Bertrán de Lis de Cadreita, su portavoz, Paula Beorlegui Castillejo, de 5º de Primaria, ha comentado cómo la pobreza puede afectar a todos en algún momento, al igual que las desigualdades y las injusticias. "En estos tiempos tan duros, a la pandemia se le suma la crisis emocional que nos lleva a no poder abrazar a nuestros seres queridos como los abuelos, familiares o amigos, los cuales no podemos visitar o compartir momentos juntos", ha remarcado.

Su compañera, Brithany Bejarano Villacís, de 6º de Primaria del mismo centro, ha tomado la palabra para contar la historia de Alika, una niña de África que pasó por muchas vicisitudes hasta conseguir estudiar y encontrar un trabajo.

Todos los diputados infantiles han pasado estos días por la urna telemática para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida. Entre los 241 votos registrados (de estos dos colegios y de otros), la primera propuesta elegida por 60 niños, con un total del 25% de los votos, ha sido "no juzgar a las personas por su apariencia, porque no sabemos la situación que pueden tener" (ODS 10 y 16). En segundo lugar, con el 13,3% de los votos, 32 niños se han comprometido a "ponernos en el lugar de los demás" (ODS 1, 10 y 16). Y, en tercer lugar, 30 niños, el 12,5%, han elegido "ayudar a los pobres" (ODS 1).

Finalizado el debate, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha levantado las sesión no sin antes poner de relieve el buen trabajo realizado por los escolares de Milagro y Cadreita, parlamentarios por un día.