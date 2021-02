Esparza dice que el régimen foral es un "instrumento magnífico" para la recuperación y reivindica "políticas moderadas"

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha destacado que el régimen foral de Navarra es un "instrumento magnífico para una recuperación sólida de esta crisis" y ha advertido que "seria imperdonable no sacarle el mayor partido". Algo que, ha asegurado, está ocurriendo porque el PSN ""está mas interesado en rendir pleitesía a Madrid y al nacionalismo y el independentismo vasco".

A su vez, ha reivindicado "políticas moderadas pensando en la gente" que, ha asegurado, "no van a nacer de acuerdo entre el PSN y EH Bildu". "Políticas que han venido de la mano de UPN, en la mayoría de las ocasiones contando con el PSN, el de antes, el que compartía esa moderación", ha remarcado.

En su intervención al inicio del Consejo Político del partido, que ha tenido lugar este viernes en el Hotel Iruña Park de Pamplona con la asistencia de alrededor de un centenar personas, Esparza ha recordado los más de 50.000 contagiados y 1.088 muertos en Navarra por el Covid-19. Cifras que "sin duda deberían impedir cualquier valoración triunfalista" de la gestión de la pandemia.

Esparza ha destacado que la llegada de la vacuna es una "magnífica noticia repleta de esperanza" si bien ha señalado que la "lentitud" en su administración "está generando desconcierto en muchas personas que no entienden por qué ha habido tres fines de semana en los que no se ha vacunado a nadie". Ha reconocido que el ritmo de vacunación está condicionado por la dispensación de las vacunas, ha remarcado que "no es óbice para que, las que tengamos cuanto antes se pongan mejor, exigir unos criterios claros de reparto entre Comunidades Autónomas y para aprovechar hasta la última dosis posible".

Frente a quienes acusan a UPN de "generar crispación", ha subrayado que "mi obligación es manifestar la percepción de la gente" y ha destacado que "hay que pedir información y transparencia" y "eficacia en la gestión" al Gobierno foral.

El presidente de UPN ha resaltado que la recuperación "tiene que centrarnos a todos de manera que se haga de la forma mas ágil posible, pensando en el corto pero también en el medio y el largo plazo, asentando las bases de la Navarra del futuro" que "debe estar alineada por los objetivos marcados por la Comisión Europea".

"Ahora toca que Navarra se centre en la recuperación económica y social", ha remarcado Esparza, que ha abogado por usar "nuestro autogobierno, los recursos que nos ofrece nuestra foralidad"; lo que se tiene que traducir, ha dicho, en "tomar las decisiones aquí y pensando en primer lugar en los navarros". En este sentido, ha llamado a "garantizar que los proyectos impulsados por los fondos europeos son los que mas necesita Navarra y no que obedece su aprobación a otros intereses".

Javier Esparza ha manifestado que la foralidad es "alcanzar pactos con el Gobierno de España" y no "sumisión a lo que dicta Madrid". Un "uso adecuado" del Régimen Foral para "garantizar políticas sociales y un sistema sanitario que sea puntero, como tuvimos en su día y que ahora ya no tenemos". En este sentido, ha criticado que el programa de cribado de cáncer de colon lleva "paralizado todo este año".

Asimismo, el presidente de UPN ha reivindicado la "foralidad y decisiones propias" para "volver a tener pleno empleo" y ha afirmado que "haciendo el mejor uso del régimen foral alcanzamos el pleno empleo porque sabíamos cómo era nuestro tejido productivo y establecimos el marco que necesitaba Navarra para que las empresas creen empleo". Al respecto, ha abogado por diseñar una política fiscal "a favor de la gente y de las empresas" y conseguir ingresos para "fortalecer los servicios públicos y hacer políticas sociales sin necesidad de crujir a las familias y espantar empresas".

Esparza ha afirmado que "la Navarra que Chivite imaginaba en su campaña electoral no tiene nada que ver con la Navarra que está construyendo y en buena parte tiene que ver con los socios que libremente ha elegido". Los socialistas, ha afirmado "están renunciando a su programa y a las promesas que hicieron a sus electores" por mantenerse en el cargo.

Javier Esparza ha sentenciado que "sólo existe una foralidad navarra, la que defiende UPN, que se integra lealmente en nuestro sistema constitucional, que se hace compatible con nuestra pertenencia al proyecto común de España" y que es la que "nos ha traido prosperidad, convivencia y la que va a garantizarnos prosperidad y salir de esta crisis".

Así, ha destacado que "vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano" para salir de esta crisis. Y ha recordado que su grupo parlamentario, Navarra Suma, ha presentado 12 proposiciones de ley y "decenas de mociones y propuestas" que han sido rechazadas "en su práctica totalidad". Frente a quienes acusan a su formación de hacer "oposición de tierra quemada", ha resaltado que "hemos apoyado el 80% de los decretos" que ha llevado el Gobierno al Parlamento así como otras iniciativas del Ejecutivo foral.

Finalmente, ha recordado que "le ofrecí a Chivite nuestro apoyo para aprobar los Presupuestos del 2021 y darle estabilidad el resto de la legislatura", ha recordado Esparza, que ha censurado que "Chivite pensó en los sillones rojos y eligió a EH Bildu". Y ha concluido asegurando que "UPN nunca va a renunciar a sus principios y valores por unos sillones rojos".