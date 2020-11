Esparza llama a construir Navarra "desde los valores de progreso, dignidad y honestidad"

Afirma que el proyecto de Chivite "pasa por debilitar a UPN y por fortalecer al independentismo vasco"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha llamado a construir Navarra "desde los valores de progreso social y económico, dignidad democrática y honestidad política, y desde el respeto a la libertad".

Esparza se ha manifestado así en un mensaje dirigido con motivo del 'Día de UPN', la celebración anual que reúne a afiliados y simpatizantes de la formación regionalista en una localidad navarra y que iba a tener lugar este domingo, pero que no se ha podido llevar a cabo de forma presencial debido a la situación sanitaria.

El presidente de UPN ha destacado que "no se puede decir una cosa a los ciudadanos antes de las elecciones y luego hacer la contraria, no se puede jugar con la voluntad de los ciudadanos como se ha hecho en esta tierra, llegando a pactos antinatura e indecentes que hasta ahora se habían rechazado u ocultado y que no representan el sentir mayoritario de la sociedad navarra". "Todo eso al final se paga porque supone mentir y con la mentira y la indecencia no se va a ningún lado en política", ha resaltado.

Así, ha señalado que "hay algo más importante que llegar al poder o mantenerlo a cualquier precio, y es salvar la dignidad y la honestidad, cumpliendo la palabra dada y respetando los principios y valores". "No podremos generar una sociedad avanzada, madura y segura de sí misma si esa sociedad no está asentada sobre convicciones morales y democráticas profundas y elementales", ha enfatizado.

Además, Javier Esparza se ha referido a la situación actual de pandemia en la que, "lamentablemente, son muchas las personas y las empresas que ya se han quedado atrás". Por eso, ha considerado "inconcebible" que la presidenta María Chivite y su Gobierno "no sólo no estén pensando en lo mejor para Navarra, sino que, además, se suban los sueldos y no reduzcan la macroestructura de gobierno".

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma ha defendido que "hemos tenido la mano a los ciudadanos y al Gobierno, con sinceridad, con lealtad, con responsabilidad, pensando siempre en lo mejor para Navarra", pero se ha encontrado con "una presidenta desagradecida, incapaz de tolerar la más mínima crítica ni de aceptar nuestra ayuda, y menos nuestras propuestas", ha censurado.

"Su proyecto pasa por debilitar a UPN y por fortalecer al independentismo vasco, pero no se da cuenta de que la va a acabar derribando a ella, pero también a Navarra", ha apuntado.

Frente a ello, ha señalado que "Navarra necesita un partido fuerte, capaz de aglutinar a los ciudadanos que no quieren que las decisiones las tome el nacionalismo y el independentismo vasco". Y ha asegurado que "UPN es la única alternativa real capaz de liderar esa Navarra, de hacer unas políticas moderadas alejadas de los extremos y las posturas radicales".