Esparza (UPN) exige a Sánchez "un trato justo con Navarra" con los fondos europeos, el coche eléctrico y el Convenio

PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un trato justo con Navarra" en cuestiones como los fondos europeos, el coche eléctrico, el Tren de Alta Velocidad, el Canal de Navarra y el Convenio Económico con el Estado.

"No vamos a aceptar tratos de favor a Cataluña, País Vasco o a cualquier otra comunidad por intereses partidistas", ha declarado Esparza, que ha remarcado que "no queremos para Navarra más de lo que nos corresponda, pero tampoco menos".

En su intervención al inicio del Consejo Político de UPN, que se ha celebrado este viernes en Castejón, ha hecho balance del ecuador de la legislatura en la que, ha afirmado, "estamos haciendo las cosas bien" mientras que al PSN "le están pasando factura sus pactos con Bildu". Ha asegurado que al PSN "le molesta la oposición de UPN y Navarra Suma" y ha añadido que "nadie nos va a callar" y que "sus insultos y desprecios nos dan más fuerza para continuar".

Ha criticado, además, que Navarra "ha vuelto a estar entre las comunidades que peor se han comportado" durante la quinta ola, por lo que ha pedido al Gobierno foral "menos autobombo y que empiecen a asumir sus errores".

Javier Esparza ha asegurado que los ciudadanos "se van dando cuenta en su día a día" de cuestiones como la atención no presencial en Salud, la subida de la luz y la cesta de la compra y "no olvidan lo que ha pasado en las residencias de mayores durante la pandemia" ni "lo mal que se lo hicieron pasar" a sectores como la hostelería o la cultura.

"Los ciudadanos que votaron a los partidos que ahora gobiernan se han dado cuenta de que no están cumpliendo lo que les prometieron" y que "les mintieron" porque "no les importa la gente, sólo mantener sus sillones y colocar a los suyos".

Al margen de estas cuestiones, el presidente de UPN ha llamado la atención sobre cuestiones "que se van a decidir en Madrid en los próximos meses" y que "van a afectar de forma evidente a Navarra y que van a contribuir a que nuestra comunidad tenga más o menos futuro".

Así, por un lado, ha exigido a Sánchez "un reparto transparente y objetivo" de los fondos europeos que "haga que lleguen a Navarra los fondos que realmente nos correspondan y que su uso sirva de verdad para lograr la transformación que necesita nuestra economía". Esparza ha indicado que "tras el batacazo y la paralización que ha supuesto la pandemia, es lógico que ahora se esté produciendo un crecimiento económico importante que continuará en los próximos meses porque se está retomando la actividad" y ha advertido que lo que pase con la economía después de estos meses "dependerá de las decisiones y las medidas que adopten o que dejen de adoptar los Gobiernos y de su agilidad en tomarlas".

NAVARRA "MERECE LA FABRICACIÓN DE UN COCHE ELÉCTRICO MARCA VW"

Por otro lado, Esparza ha subrayado que la llegada del coche eléctrico a Navarra es un tema "fundamental". "La planta navarra y la Comunidad foral merecen la fabricación de un coche eléctrico marca Volkswagen desde el principio", ha manifestado el presidente regionalista que ha demandado a los gobiernos navarro y central que pongan "toda la carne en el asador para conseguirlo".

"Los compromisos que haya adquirido Pedro Sánchez respecto a la planta de Martorell no tienen que penalizar ni una milésima a Landaben", ha reivindicado Esparza, que ha exigido a Sánchez "el mismo compromiso con Landaben que con Martorell".

Igualmente, ha destacado que el TAV es una infraestructura "básica para Navarra" que "avanza de manera muy lenta". Y ha reclamado un "impulso decidido por parte del Gobierno de España" que "se lo tiene que exigir el Gobierno de Navarra, y no parece que esté por la labor".

Ha considerado que los fondos europeos que se dediquen al TAV en Navarra "deben sumarse a las que ponga el Estado de sus propios Presupuestos Generales" y ha reclamado a Sánchez "una dotación económica suficiente para que haya un avance real". Al igual que para el Canal de Navarra, para el que ha pedido "una apuesta clara para que el agua de la segunda fase llegue cuanto antes a la Ribera".

Esparza ha reconocido que las grandes infraestructuras "no se pueden acometer en una legislatura" y se enfrentan a "dificultades e imprevistos que pueden generar demoras no deseadas". "Lo que no se puede hacer es paralizar ni retrasar el desarrollo de Navarra a sabiendas, mucho menos por motivos partidistas y de conveniencia personal o política en función de mis pactos y de los socios que he elegido para gobernar", ha apostillado.

LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO, "VITAL PARA NAVARRA"

Javier Esparza ha señalado, por otro lado, que la negociación del Convenio Económico es "un asunto fundamental no solo a nivel económico y presupuestario, sino de defensa de nuestro régimen foral". "Veremos si esta vez el Gobierno de Navarra sí defiende nuestro régimen foral, a diferencia de lo que lleva haciendo en lo que llevamos de legislatura" y si "se modifica la Ley del Convenio para que la Comunidad foral no asuma los intereses de la deuda del Estado", ha planteado.

Por ello, ha expresado la "máxima exigencia" de UPN a Pedro Sánchez en estas negociaciones "que son vitales para Navarra" y para que "no haya tratos de favor hacia otras comunidades que nos perjudiquen".

Otro aspecto "vital" para Navarra es el empleo, ha dicho Esparza, que ha opinado que "España necesita una modificación de la actual normativa laboral" y que "es preciso ajustar nuestro marco de relaciones laborales". "España está fracasando en dar respuestas a aspectos como el elevado desempleo, los salarios precarios, la conciliación familiar y laboral o el desajuste de la formación y las necesidades de las empresas", ha lamentado el dirigente regionalista, que ha abogado por "abordar cambios equilibrados, pero valientes, analizando y corrigiendo las disfunciones existentes en materia de contratación".

Asimismo, se ha referido a la "desorbitada subida de la luz" y ha avanzado que su partido está trabajando para "proponer medidas realistas y de efecto claro e inmediato en el bolsillo de los ciudadanos, de los autónomos y de las empresas".

ACABAR CON LOS HOMENAJES A LOS PRESOS DE ETA

Finalmente, Javier Esparza ha señalado que otro tema a abordar en Madrid es "que se acabe de una vez con los actos de homenaje y enaltecimiento a los terroristas de ETA". En este sentido, ha reprochado que, "en mayo de 2020, el ministro del Interior Grande Marlaska anunció en el Senado que se iba a impulsar la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo" para acabar con estos actos pero "no se ha hecho nada".

El presidente de UPN ha criticado que el PSOE "dice que los condena, pero lo dice con la boca pequeña, porque mientras tanto es incapaz de romper con quienes los promueven y los jalean, y sigue blanqueando a EH Bildu". Y ha recalcado que su partido apoyará "cualquier iniciativa" que "imposibilite que se sigan produciendo estos homenajes".