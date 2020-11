Geroa Bai de Pamplona dice que no apoyará el proyecto de Presupuestos por "falta de confianza política"

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado este viernes que no apoyará el proyecto de Presupuestos para 2021 presentado por el alcalde por "falta de confianza política".

En un comunicado, Geroa Bai ha señalado que "con los datos presentados en el anteproyecto no es factible hacer un análisis" y ha añadido que "realmente podrá analizarse la situación cuando se presenten los Presupuestos y se presente qué se pretende hacer en cada área, concretamente, eso sucederá los días 9 y 10 de diciembre".

Según ha dicho, "no es factible aprobar los Presupuestos por la falta de confianza que se había generado durante ese año". "El año pasado no se creó la confianza necesaria y durante este año el alcalde ha estado despreciando todas las iniciativas de los grupos de la oposición que se han ido aprobando, ya que no ha cumplido ninguna de ellas. El señor alcalde ha hecho de la capa un sayo y ha tenidouna actuación irresponsable", ha añadido.

Geroa Bai ha criticado, además, que "la semana pasada Navarra Suma tomó la decisión de suprimir los equipos preventivos de atención a la infancia en Pamplona, cuestión que tiene su reflejo presupuestario". "El sector más desfavorecido de la infancia de Pamplona va a estar mejor atendido con unos presupuestos prorrogados que con el proyecto de presupuestos de Navarra Suma, aunque PSN vuelva a equivocarse y apruebe las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la eliminación de los equipos preventivos", ha dicho.

No obstante, el grupo municipal ha manifestado que "ante la situación de pandemia de covid desde Geroa Bai, como se ha estado haciendo este año, se aprobarán todas las modificaciones que sean necesarias para atender las necesidades sociales de los pamploneses y las pamplonesas, y para el impulso de la economía".

Por último, el grupo municipal ha hecho "un llamamiento a EH Bildu y PSN para que entre todos y todas se sea capaz, igual que se hizo el año pasado, de proponer una alternativa a las inversiones que propone Navarra Suma con el objetivo de trasladar a inversiones todas las declaraciones que se han ido aprobando durante este año en el Ayuntamiento".