Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E piden reformular la OPE de Enfermería y PSN dice que el Gobierno "cumple la ley"

NA+ pide al Gobierno foral que presente un nuevo decreto sobre el euskera "de una vez por todas"

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han coincidido este lunes en pedir al Gobierno de Navarra que reformule la OPE de Enfermería al no valorar el euskera como mérito, mientras que el PSN ha atribuido esta situación a "lo que se hizo en la legislatura pasada" y ha defendido que desde el Gobierno foral "se ha cumplido la ley".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, también se ha mostrado contrario a la petición de reformular la OPE y ha reclamado al Gobierno foral que presente un nuevo decreto sobre el uso del euskera "de una vez por todas".

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, Esparza ha afirmado que este asunto supone "una evidencia más de las diferencias importantes que hay entre los socios de Gobierno". Y ha defendido que "la sociedad navarra no se merece que llevemos dos años sin haber dado una solución" a esta cuestión.

"Hay que darle una solución, el Gobierno está en sus líos y no en el problema que tienen los ciudadanos", ha apuntado el portavoz de Navarra Suma.

El socialista Ramón Alzórriz, por su parte, ha afirmado que en este tema "hay que ser meridianamente claro", ha defendido que "el Gobierno lo que ha hecho es cumplir la ley" y ha considerado que la no valoración del euskera como mérito en la OPE de Enfermería "es consecuencia de lo que se hizo en la legislatura pasada".

En este sentido, ha planteado que "si en la anterior legislatura no se hubiera modificado un decreto foral no atendiendo a la realidad sociolingüística de nuestra tierra, ahora no estaríamos en esta situación". Y ha remarcado que "ahora lo que toca es aprobar un nuevo decreto foral".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha exigido al Gobierno foral "reconducir" la OPE de Enfermería al no recoger la valoración del euskera como mérito mientras "sí recoge el inglés, francés o alemán".

"El personal de Enfermería tiene una cualificación técnica esencial, pero hablamos de uno de los pilares de relación de la sanidad pública con el paciente y, por lo tanto, que se pueda valorar la otra lengua propia de navarra nos parece esencial", ha reivindicado Barkos, quien ha esperado que el Ejecutivo "corrija" esta "equivocación" en "tiempo y forma".

También el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha cuestionado la OPE planteada por el Gobierno foral y ha considerado que se trata de "una locura política". "El Gobierno ha superado todos los límites posibles en esta materia, plantearse lo que se está planteando incluso para la zona mixta es una barbaridad desde el punto de vista político y jurídico", ha sostenido.

Por parte de Podemos, Mikel Buil también ha apoyado que se valore el euskera como mérito y ha afirmado que "en zona mixta es lo mínimo". Ha apostado así por "hacer todo lo posible para que se reformule, apoyando los derechos lingüísticos y el acceso a la función pública en función también de la realidad lingüística de los territorios".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que "lo que ha ocurrido con la OPE de Enfermería es una barbaridad y no solamente por la injusticia que se está cometiendo con los trabajadores, sino porque se está generando una confrontación que es totalmente innecesaria".

"Se valora el inglés, el alemán o el francés y no euskera siendo lengua propia de la comunidad", ha censurado.