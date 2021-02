Geroa Bai pide revisar las restricciones en Navarra ante la mejoría de los datos, pero sin caer en el "relajamiento"

El PSN plantea que el Gobierno decida atendiendo a los datos y reclama "no dar un paso hacia adelante para dar dos hacia atrás"

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha planteado que se revisen las restricciones frente al Covid-19 ante la mejoría de los datos en las últimas semanas en Navarra, aunque ha señalado que esta revisión se debería abordar sin caer en un "relajamiento" que suponga un repunte. Cabe recordar que están vigentes hasta el 25 de febrero en Navarra restricciones como el cierre del interior de la hostelería.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Barkos ha calificado como una "buena noticia la tendencia de los contagios, que llega a niveles casi de julio y eso exige un trabajo con cintura adaptándose a cada momento y la revisión de las medidas que ahora se están llevando a cabo, siempre desde la posición primera del Departamento de Salud".

"Hay que revisar las restricciones que en estos momentos están en vigor, estamos en datos de contagios similares a julio, aprendamos de que el relajamiento de medidas nos trajo un otoño que no podemos olvidar, un otoño realmente duro", ha dicho, señalando no obstante que se dan las "condiciones para revisar las restricciones".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha planteado que "el Gobierno, que es quien ha marcado las políticas de las medidas, sea quien tome la decisión viendo los datos, como ha dicho en numerosas ocasiones". "Lo más importante es no dar un paso hacia adelante para dar dos hacia atrás", ha dicho. Así, ha abogado por "un análisis exhaustivo de los datos y la toma de decisiones en los ámbitos en los que siempre se han tomado, que han sido objetivos y bien valorados para doblegar la curva".

De hecho, ha destacado que "las medidas que ha propuesto el Gobierno de Navarra y la prudencia y el respeto por parte del conjunto de la ciudadanía navarra a esas medidas están haciendo que Navarra esté en mejores condiciones".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "en Navarra y en toda España están bajando la incidencia y la tasa de positividad, lo que es muy buena noticia", aunque ha señalado que "hay que ser prudente". "Toca hablar de la vacunación, van a llegar más vacunas a Navarra y le pido al Gobierno que sea ágil y que se destinen todos los medios que sean necesarios, porque esas vacunas terminan salvando vidas", ha dicho.

Sobre una posible relajación de las restricciones, Esparza ha dicho que "el Gobierno no nos ofrece datos, no hay datos objetivos", por lo que no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, y se ha vuelto a centrar en la importancia de la vacunación.

En portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se ha mostrado partidario de seguir con las medidas vigentes hasta el 25 de febrero y ha dicho que "se está manteniendo desde el Departamento de Salud prudencia, la evolución es positiva, pero no podemos volver a generar falsas expectativas, volver a momentos pasado en los que algunos errores nos llevaron a situaciones no deseadas". "Hay una planificación respecto a las vacunas que tiene que ir en paralelo a la desescalada y por tanto pedimos prudencia, avanzar en las vacunas y no repetir episodios como que tenemos que salvar la Semana Santa o no sé sabe qué", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que "los datos son buenos, pero hemos aprendido que cuando nos relajamos en un escenario de buenos datos, el bicho se regenera y anda suelto, así que nada de relajarnos". "Atendamos a lo que las autoridades sanitarias nos vayan diciendo sobre cómo hacer la desescalada, pero desde la responsabilidad individual y colectiva, nada de relajaciones", ha planteado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que la posición de su formación es la de "prudencia" y se ha mostrado partidaria de esperar al 25 de febrero manteniendo las medidas vigentes. De Simón ha considerado que "el Departamento de Salud está haciendo un trabajo serio y riguroso, y no tenemos nada más que aportar a lo que los expertos establezcan". "La responsabilidad individual es fundamental para salir exitosos de esta pandemia. Por muchas restricciones que se impongan desde el Gobierno, si no actuamos todos, lo tendremos mucho más difícil", ha señalado.