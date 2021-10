Gimeno afirma que le "congratularía" que Geroa Bai "apoyase" al departamento de Educación

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este miércoles que le "congratularía" que Geroa Bai, socio del Ejecutivo, "apoyase" al departamento de Educación.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, a preguntas de los periodistas acerca de las discrepancias entre Geroa Bai y Educación, Gimeno ha señalado que "el departamento de Educación tiene que gestionar velando por los derechos del alumnado y de los ciudadanos".

Según ha dicho, "me congratularía que Geroa Bai apoyase al departamento de Educación". "Hemos bajado tarifas para el 0-3, no han mostrado acuerdo; hemos incrementado beneficiarios de transporte, no se han mostrado de acuerdo; hemos establecido un protocolo de organización de modalidad educativa presencial y parece ser que tampoco se muestran de acuerdo", ha expuesto.

Gimeno ha explicado que invitó a "todos los grupos" a colaborar en el protocolo y "no recibí respuesta ni aportación alguna". Ha defendido así que "el departamento de Educación, ante los indicativos epidemiológicos, no va a hurtar a las comunidades educativas la posibilidad de establecer la jornada, y va a permitir que cada centro establezca la jornada horaria que considere oportuna". "Eso puede satisfacer a las sensibilidades dentro del Gobierno", ha opinado.