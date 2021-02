El Gobierno foral invertirá este año 17,6 millones extra para mejoras en distintas carreteras navarras

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra va a invertir este año 17,6 millones de euros extra para poder ejecutar obras pendientes en la red de carreteras de la Comunidad foral, una inversión que se sumará a los 55 millones ya previstos en los Presupuestos de Navarra para 2021.

Según ha informado el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, en respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, será posible ejecutar estas actuaciones por la disminución del importe a abonar en concepto de cánones de las autovías, que ha resultado tras la fijación de compromisos en dichas partidas presupuestarias para el ejercicio 2021, una vez conocidos los tráficos reales del ejercicio anterior.

Ciriza ha señalado que estos más de 17 millones irán destinados a trece actuaciones. Se trata de un nuevo acceso al área residencial de Mugartea en la Ronda Este (PA-30); la mejora de la conexión de las Rondas Este (PA-30) y Oeste (A-15); la construcción de pantallas acústicas en Ezkaba, Mendillorri y Berriozar en diferentes puntos kilométricos en la Ronde Este (PA-30); el desdoblamiento de la NA-700 entre la Variante de Orkoien y el enlace de Arazuri de la Ronda Oeste; una nueva pasarela en Itaroa; el impulso a la renovación de la carretera Mélida-Caparroso; la reparación del puente de Tudela; la estabilización del talud de Ujué; un nuevo acceso a la Comisaría de Elizondo y nuevas glorietas en Monreal y Murchante.

El consejero ha afirmado que que "la mochila" del mantenimiento de las carreteras de Navarra "pesa toneladas" y ha criticado que Navarra Suma "reclama día tras día lo que no hicieron estando en el Gobierno y además exigen celeridad". "Esto no es un sprint, es una carrera de fondo, de muchísimo fondo, de años", ha asegurado.

En respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento sobre mantenimiento de las carreteras, Ciriza ha afirmado que el Ejecutivo foral tiene tres vías para lograr financiación para las carreteras: la ya anunciada creación de una empresa pública que implante pajes a vehículos pesados en vías de alta capacidad; los Presupuestos Generales de Navarra; y los Presupuestos Generales del Estado o ayudas procedentes de Europa.

Ciriza ha dicho que el Gobierno de Navarra no es "innovador ni pionero" en este ámbito porque, "desgraciadamente, está todo inventado". En este sentido, ha señalado que una ley aprobado en 2007 con UPN en el Gobierno "ya preveía peajes o cánones por uso de las carreteras y esta misma ley recoge que la Administración podrá crear agencias, sociedades públicas para gestionar la construcción, conservación y explotación de las carreteras".

Así, ante el rechazo de Navarra Suma a la creación de la nueva empresa pública y a la implantación de peajes, se ha preguntado "dónde está la credibilidad y coherencia de Navarra Suma". "Creo sinceramente que -en 2007- contemplaron todas las opciones posibles con objeto de mejorar las carreteras como servicio público. Pero parece que aquella melodía que entonces les sonaba tan bien, hoy les desafina", ha criticado, para afirmar que "no tuvieron la gallardía de poner solución a un problema que ahora está enquistadísimo desde hace muchísimo tiempo".

El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha afirmado que "la obra principal" del Gobierno foral en las carreteras, la conversión de la N-121-A, "se financia por el Gobierno de España, porque de los 30 millones que hay para esa obra, 26 vienen del Gobierno de España, que no tiene competencias en las carreteras navarras". Además, ha criticado la creación de la nueva empresa pública, que ha considerado como "una agencia de colocación", y ha censurado que "la creación de otro ente público tendrá costes para las arcas forales".

Javier García ha emplazado al consejero a tratar de alcanzar un acuerdo con Navarra Suma sobre la financiación de carreteras y ha advertido de que "hay 12.000 familias que viven del transporte en la Comunidad y que van a sufrir las consecuencias de las crisis, la eliminación de módulos en la tributación y la implantación de peajes, un nuevo palo en la rueda de los transportistas". "No todo pasa por los peajes y además no financian la totalidad del déficit de mantenimiento de carreteras. Se deben estudiar las alternativas", ha dicho.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que Navarra Suma "ha cambiado de opinión -respecto a lo que pensaba en 2007- porque deben diferenciarse demagógicamente de este Gobierno". "Ya estudiaron la creación de peajes y plantearon la creación de una sociedad que los gestionaran y lo recogieron en una ley. En la mesa de carreteras que hemos tenido, a Navarra Suma no le he escuchado ninguna alternativa, iban de oyentes y no plantearon nada", ha criticado.

En la misma línea, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha sido crítico con Navarra Suma. "Fueron ustedes los que vendieron la parte de Audenasa a manos privadas y ahora sufrimos peajes en la AP-15, y lo mismo pasa en la AP-68. Son los campeones del peaje y tienen la memoria selectiva. Más de 200 actuaciones previstas en el Plan de Carreteras no se realizaron cuando UPN y PP estaban en el Gobierno", ha dicho, para señalar que "con los Presupuestos no estamos llegando" a la financiación de las carreteras y "hay que dar respuesta a esta situación". "Necesitamos financiación para acometer las carencias de la red de viarias de carreteras", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu Maiorga Ramírez ha señalado que el "PP vendió el 50% de Audenasa y lo privatizó, y los peajes en la sombra lastran la posibilidad de acometer arreglos en la infraestructura actual". "La situación actual de las carreteras es consecuencia de la inacción de los Gobiernos de la derecha", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha sido también crítica con los peajes en sombra y ha afirmado que "hasta 2045 tenemos que seguir pagando algo que no hicieron bien y son incapaces de decir que nos hemos equivocado y que esta financiación no es la adecuada para acometer los retos que tenemos en las carreteras".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha criticado que "venga el parlamentario de Navarra Suma con esta interpelación cuando la Autovía del Pirineo y del Camino nos van a costar el doble de su coste", algo que ha achacado al peaje en sombra utilizado por los Gobiernos de UPN. "No seré yo quien defienda al cien por cien la política de infraestructuras del actual Gobienro, pero hemos llegado a un acuerdo y es necesario acometer las obras más urgentes como la N-121-A y los túneles de Almándoz y Belate", ha dicho.