El Gobierno muestra su disconformidad con la proposición de I-E sobre la financiación a la educación diferenciada

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de este miércoles, manifestar al Parlamento foral la disconformidad con la proposición de Ley Foral de modificación de la normativa foral que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social presentada por Izquierda-Ezkerra.

La proposición de ley foral, ha indicado el Ejecutivo, propone la supresión del apartado 3 de la disposición adicional única de la citada ley foral. Tal disposición adicional única establece en sus apartados 1 y 2 que no podrán ser objeto de concierto los centros educativos que únicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo, o que de cualquier otro modo no apliquen el principio de coeducación, ni tampoco podrán ser objeto de concierto los centros de educación Infantil, Primaria o ESO que únicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo, o de cualquier otro modo no apliquen el principio de coeducación.

El apartado 3 de la disposición adicional única establece, a su vez, que "no obstante lo anterior, los conciertos a los que se refieren los apartados precedentes podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra, a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias que estén cursando".

Según ha indicado el Gobierno, la proposición de ley de Izquierda Ezkerra pide suprimir esa salvedad. Sin embargo, el Gobierno de Navarra ha indicado que está de acuerdo con el objetivo que persigue el apartado 3 de la disposición adicional única, al entender que es una medida garantista para el alumnado que ya ha iniciado sus estudios en etapas educativas obligatorias en unos centros con concierto y que no resulta conveniente cambiar las condiciones que existían en el momento en el que este alumnado se matriculó.

El departamento de Educación anunció el pasado 1 de octubre el inicio de un procedimiento administrativo a fin de determinar el alcance de los hechos constatados por el Servicio de Inspección Educativa en los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, al no mantener estos colegios uno de los requisitos exigidos para concertar, puesto que en los cursos de 2º a 6º de Primaria mantienen al alumnado en grupos separados por razón de su género. Estos hechos, constatados los días 8 y 9 de septiembre por el Servicio de Inspección Educativa, que los reflejó en las actas realizadas tras visitar los centros, podrían ser constitutivos de causa de extinción de los conciertos que firmaron el pasado 14 de abril de 2021, ha detallado el Ejecutivo.

En el caso de que se confirme la existencia de un incumplimiento de requisitos y, por lo tanto, debiera extinguirse el concierto, "teniendo en cuenta razones pedagógicas, de dificultad de adaptación del alumnado, y de la falta de capacidad del sistema educativo en la zona que les corresponde", el departamento de Educación plantea demorar al 31 de agosto de 2022 la fecha de efectos de la extinción del concierto de estos centros, en aplicación de lo previsto en el artículo 58 del Decreto Foral 416/1992, que determina que en estos supuestos la Administración adoptará, en su caso, las medidas cautelares precisas para garantizar el derecho a la educación obligatoria en régimen de gratuidad, de forma que puedan participar en el proceso ordinario de elección de centro educativo.

Igualmente, y por las mismas razones, el departamento de Educación anunció que propondrá al Gobierno de Navarra la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/1998 (añadida por la Ley Foral 17/2012) para que se prorroguen los conciertos de los centros que imparten enseñanzas en grupos separados por razón de género, tal y como lo recoge el apartado 3 de la citada disposición adicional.