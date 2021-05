El Gobierno de Navarra colabora en la publicación de un libro sobre la situación de las lenguas europeas minorizadas

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

Este jueves se ha presentado en Pamplona el libro 'Jagon 21: Hizkuntza gutxiagotuak zaindu, euskara jagon', en el que se recogen las ponencias de la XXIII Jornada Jagon organizada por Euskaltzaindia con motivo de su centenario. Tanto la publicación del libro como las jornadas contaron con la colaboración económica del Gobierno de Navarra, que anualmente se formaliza en el convenio que se firma con la Real Academia de la Lengua Vasca.

El director-gerente de Euskarabidea, Mikel Arregi, ha señalado que el Gobierno de Navarra considera que "hay que apoyar este tipo de proyectos", y por eso colaboró en la organización de las jornadas, y ahora en la publicación de este libro. "Estamos satisfechos, porque una vez más se constata que es beneficioso y fructífero el trabajo conjunto realizado con Euskaltzaindia", ha afirmado Arregi.

Asimismo, ha recordado que, anualmente, Euskaltzaindia y el Gobierno de Navarra firman un convenio en el que acuerdan los proyectos que recibirán ayudas ese año, "por considerar que pueden ser aportaciones interesantes, tanto para el corpus como para el estatus del euskera". Por otro lado, Arregi ha adelantado que firmarán el convenio de 2021 "próximamente". El libro, a pesar de que se haya presentado ahora, estaba recogido en el convenio del año pasado, cuando se publicó. Atendiendo al contenido, el director-gerente de Euskarabidea reconoce que la publicación "supone una aportación interesante".

La presidenta de la Sección Tutelar (Jagon Saila) de Euskaltzaindia, Sagrario Alemán, ha destacado también que "es un libro valioso que invita a la reflexión". La representante de Euskaltzaindia en Navarra ha señalado que "analiza la situación de las lenguas europeas occidentales minorizadas y conocer todo ello es imprescindible para saber qué pasos debemos dar en el futuro". Alemán ha señalado que "en el libro se ve que las visiones de los expertos son diversas en lo referido a la legislación, aunque todos admiten que hay que aprovechar los resquicios de la ley para que las lenguas minorizadas avancen".

CONFERENCIAS LINGÜÍSTICAS

Euskaltzaindia organizó en enero de 2019, con motivo de su centenario, una Jornada Jagon extraordinaria, de carácter internacional, con los objetivos de "trabajar y avanzar en la visión de las lenguas minoritarias, poniendo en relación, desde una perspectiva científica, el trabajo que se realiza en otros lugares con las lenguas minorizadas, con el que aquí se realiza con el euskera". Igualmente, se quiso aprovechar la ocasión para mostrar qué ha hecho Euskaltzaindia en su primer centenario de existencia en su labor tutelar, y para reflexionar sobre lo que puede hacer en el futuro.

El libro recoge las conferencias de los lingüistas que participaron en el seminario, que principalmente tratan sobre la situación de las lenguas minoritarias europeas occidentales. Entre otras, el libro incluye la conferencia que dio el académico de número Mikel Zalbide ('Euskaltzaindiaren ehun urteko jagon-lana: zenbait mugarri'), en el que se repasa la labor tutelar de Euskaltzaindia a lo largo de sus primeros cien años de existencia; la conferencia de Joan A. Argenter ('Diversidad lingüística, diversidad lingüística en España y academias: ecologías, regímenes, instituciones'); la de Elena Chiocchetti ('Language rights and minority language development in Italy: examples from the central Alguarquarena SIND'); la de Jeroen Darquennes ('Reversing Language Shift in European language minority settings: a tentative general outline of contemporary challenges and strategies'); la de Jean-Guy Talamoni ('De la création d'un champ littéraire à une politique de normalisation linguistique'); o la impartida por Juan Carlos Moreno Cabrera ('Análisis ideológico del concepto de 'lengua regional europea' y sus consecuencias glotopolíticas').