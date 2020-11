El Gobierno de Navarra defiende un "consenso" entre las CCAA ante la Navidad y pide "máxima prudencia"

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha expresado la voluntad del Ejecutivo foral de que las Comunidades Autónomas lleguen a un "consenso" en torno al escenario de celebración de la Navidad de manera que sea "lo más común posible" y ha defendido "máxima prudencia".

Remírez ha explicado, en la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, que esta tarde se abordará este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud y ha defendido que se llegue a "un punto de encuentro entre las CCAA para ver el escenario en el que se apliquen las normas".

Remírez, que ha señalado que ante todo tiene que haber "máxima prudencia", ha indicado que se van a introducir medidas de flexibilidad en el ámbito de la hostelería y "todas las medidas de flexibilidad deben estar sometidas a la situación epidemiológica".

Ha recordado que "tenemos una presión asistencial muy alta como para poder relajarnos y cualquier medida tiene que ser muy pensada porque cuesta mucho bajar la curva y reducir la presión hospitalaria y cuesta muy poco que esa curva ascienda y los ingresos y fallecimientos también, por lo que prudencia y tranquilidad".

Preguntado sobre si podrá haber desplazamientos familiares entre Comunidades, el portavoz ha indicado que "esto no afecta solo a Navarra, sino a otras CCAA; no podemos plantearnos un cierre perimetral de Navarra o no si otras CCAA lo mantienen".

"Vamos por el camino de la prudencia, que es el que nos está dando resultados", ha dicho Remírez, para afirmar que "buscamos coordinación, colaboración y consenso con las Comunidades y el Ministerio de Sanidad, siempre que la situación epidemiológica lo permita".

Remírez ha incidido en que este asunto "afecta a otras CCAA y a otros países". "No podemos pensar en Navidades como en años anteriores, tocan unas Navidades diferentes, en las que tengamos que reducir al mínimo los contactos entre las personas".