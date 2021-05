'Green Week' de la UPNA incluirá del 7 al 11 de junio un campus científico y más de 50 charlas y talleres para escolares

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado, del 7 al 11 de junio, la 'Green Week' o Semana Verde, que incluye un campus científico y más de 50 charlas y talleres centrados en el medioambiente y la sostenibilidad dirigidas a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato de centros de la Comunidad foral. Tanto la solicitud de participación en el campus científico como la petición de charlas y talleres para los centros se pueden realizar a través de la web de la Green Week UPNA hasta el próximo lunes 31 de mayo.

Estas actividades se enmarcan dentro del proyecto GREEN 9 NIGHT financiado por la Comisión Europea y en el que participa la UPNA, a través de la Unidad de Cultura Científica (UCC), dependiente del vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, junto con el Grupo 9 de Universidades. Además de la programación organizada con motivo de la Semana Verde Europea, que se celebra este año bajo el lema 'Contaminación Zero, para una población y un planeta más sanos', el evento principal del proyecto se desarrollará el 24 de septiembre: La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que este año tiene como objetivo mostrar a la sociedad el compromiso de las universidades con alcanzar una economía más sostenible.

CAMPUS CIENTÍFICO PARA 1º DE BACHILLERATO

El campus científico es una experiencia piloto que pone en marcha la UPNA este año, con intención de extenderla en un futuro, y se dirige a estudiantes de primero de Bachillerato, ha informado la UPNA. Incluye diferentes actividades y talleres en los laboratorios e instalaciones de la universidad sobre herbarios virtuales, fabricación de microdispositivos para la eliminación de contaminantes, utilización de herramientas de teledetección para aplicaciones de agricultura y medio ambiente, agricultura inteligente, desarrollo de productos alimentarios o carne saludable, entre otros temas.

Dado que el campus se realizará en las instalaciones y laboratorios donde trabajan habitualmente el personal docente e investigador de la UPNA, y debido a las restricciones sanitarias de la COVID-19, se ofrecen solo 12 plazas que se adjudicarán por sorteo al alumnado que se inscriba y que envíe su carta de motivación para participar.

OFERTA COMPLETA DE CHARLAS Y DOCENTES QUE LAS IMPARTEN

Las charlas ofertadas para bachiller, con indicación de los docentes que las impartirán, son las siguientes: 'La contaminación tecnológica' (Antonio López Martín), 'Contexto energético' (David Astráin), 'Tecnologías de superficies en un futuro sostenible' (José Antonio García Lorente), 'El clima en el paleolítico podría ayudarnos a predecir el clima futuro' (Miroslav Zivanovic Jeremic).

Las sesiones que se ponen a disposición de alumnado de bachiller y también de tercero y cuarto de la ESO, con indicación del profesorado que las imparte, son: 'Retos del cambio climático: investigación ecológica y ambiental en torno al cambio global' (Rosa María Canals Tresserras), 'Tesoros geológicos del planeta' (Francisco Javier Sanz Morales), 'El impacto de alimentarse de carne en el calentamiento global' (Patxi Elizalde Domínguez), '¿Beranduegi al da aldaketa klimatikoari aurre egiteko?' (Itziar Legarreta) y dos talleres, impartidos por la Asociación APERNA de la UPNA: 'Transforma tu bicicleta en eléctrica' y 'Crea tu propio cargador fotovoltaico para tu smartphone'. Las charlas específicamente pensadas para ESO son: 'Visions of the future... from the past' (Mar Rubio Varas, en castellano o inglés) y '¿Son sostenibles los alimentos que comemos?' (Cristina Arroqui Vidaurreta).

Por último, se ofrecen tres talleres para primaria: 'Energías renovables y no renovables - pequeña aplicación práctica' (Alberto Berrueta Irigoyen), 'Generando electricidad con el calor de un volcán' (Leyre Catalán y Patricia Alegría) y 'Consumo energético y energías renovables' (Idoia Lizarraga Zubeldia e Irene Miquelez Madariaga).