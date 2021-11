El Hospital Universitario de Navarra recomienda que no acudan como acompañantes de pacientes quienes no estén vacunados

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

Ante el incremento de casos COVID-19 y el aumento de los ingresos hospitalarios, desde el Servicio de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria del Hospital Universitario de Navarra se recomienda que no acudan como acompañantes de los pacientes las personas que no estén vacunadas, aquellas que se encuentren en seguimiento por ser contacto estrecho de un caso COVID-19 (en los casos en los que la persona esté vacunada y no requiera hacer cuarentena, no podrá ser acompañante de pacientes por tratarse de personas vulnerables) o si tienen algún tipo de sintomatología respiratoria.

Se insiste en la importancia de que en el interior del Hospital Universitario de Navarra se utilice siempre mascarilla quirúrgica, y cumplir en todo momento las medidas de seguridad (uso de mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social) y las medidas de prevención que recomiende el personal sanitario del centro, ha informado el Gobierno de Navarra.

Asimismo, se recuerda que continúa vigente la medida de un acompañante por paciente, y si la situación clínica lo permite, evitar pasar la noche. Respecto a las visitas, se acordarán, de forma individual y en situaciones especiales, con el equipo sanitario que atiende al paciente.