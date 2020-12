Los hosteleros piden al Gobierno de Navarra poder reabrir de los interiores antes del 16 de diciembre

La hostelería navarra se ha manifestado este martes por las calles de Pamplona, acompañada por profesionales de otros sectores como la distribución, la agricultura o el taxi, para protestar por la "situación angustiosa y catastrófica" que vive el sector ante las restricciones frente al Covid-19, según ha explicado la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Ana Beriáin, que ha considerado que se dan condiciones para abrir el interior de los locales antes del 16 de diciembre, fecha hasta la que está prorrogado su cierre.

Las terrazas de los locales pudieron abrir el pasado jueves, pero, según Beriáin, esta parte representa el 30% del negocio de la hostelería y "ni siquiera todas las terrazas han podido abrir".

Aunque el Gobierno de Navarra ha prorrogado el cierre de la hostelería en el interior de los locales hasta el 16 de diciembre, los representantes del sector creen que se debería adelantar su apertura. "Creemos que es posibles abrir ante del 16 ya que los datos de los contagios en Navarra no son malos y el resto de comunidades tienen planteado como muy tarde abrir el 9 de diciembre", ha explicado Ana Beriáin, en declaraciones a los medios, antes de que arrancara la manifestación desde la plaza del Baluarte de Pamplona.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'Salvemos la hostelería'. Se han sumado a esta movilización la Asociación de Comerciantes de Navarra, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), la Asociación de Bodegas de Navarra y asociaciones de taxistas y la asociación de transporte ANET, entre otras colectivos, todos ellos pertenecientes sectores que, según han explicado, se ven perjudicados también por el cierre de la hostelería.

En la marcha se han visto pancartas y carteles con mensajes como 'Queremos trabajar', 'Más hechos, menos palabrería', 'Queremos ayudas a la alemana' o 'Salvemos al taxi de Navarra'.

Ana Beriáin ha insistido en que lo que quiere el sector hostelero es "abrir con las condiciones que se necesite para traer la mayor seguridad posible, pero hasta el día de hoy no hemos conseguido hablar nada de poder abrir los interiores". "Con menos de la mitad del aforo no podemos abrir, es inviable, y lo que pedimos es que, por favor, se nos escuche", ha indicado.

La presidenta de AEHN ha afirmado que "los tiempos que está marcando el Gobierno son inasumibles". "Estamos poniendo todo de nuestra mano para poder hacer lo que sea necesario para poder abrir con todas las garantías en cuanto a ventilación mecánica y medidores de Co2, pero hasta el día de hoy no hemos conseguido hablar de ninguna de estas propuestas", ha dicho.

Por su parte, Juan Mari Idoate, vicepresidente de la asociación y representante del Grupo Europa, ha afirmado que "dentro de la hostelería hay muchas familias: están las familias de los hoteles, que hoy están cerrados y reúnen todas las condiciones, pero tienen que cerrar porque nadie viene a Navarra y las fronteras están cerradas; está el mundo de la noche, que lo va a pasar mal mucho tiempo; está el sector de las bodas; el de los restaurantes; el de los bares".

"Lo que nos está ocurriendo es que no estamos trabajando con el Departamento de Salud de la mano, no nos han permitido llevar a expertos como ingenieros para decir cómo está el Co2, cómo estamos a un 40% de aforo, no sabemos cuándo se va a abrir. Puede ser la última comunidad que abra. La manifestación es porque se han roto las relaciones", ha lamentado.

También ha hablado el presidente de la Asociación de Distribuidores de Bebidas y Alimentación en Navarra, Javier Delgado, que ha señalado que el 95% del mercado de su asociación es la hostelería, la restauración, la cafetería y los hoteles. "Si ellos no trabajan, nosotros estamos limitados o cerrados, y llevamos ya mucho tiempo. Pedimos la apertura, queremos trabajar, que no nos cuenten milongas, que no entren en que si la curva está arriba o está abajo. Hace seis semanas estábamos con una incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, ahora estamos por debajo de los 300 y seguimos cerrados", ha dicho.

Por último, Kiko Asín, presidente de la asociación de taxistas AITAN, ha afirmado que hostelería y taxi "van de la mano en una de las parte más importantes de nuestro trabajo, que es el ocio, y si la hostelería está parada, nosotros también". "Ya que tenemos que estar como servicio público y esencial, pedimos ayudas directas al sector y que se fomente el uso del taxi, igual que se está haciendo en el comercio con los bonos", ha planteado.