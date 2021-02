Hosteleros protestan ante el Gobierno foral por "estar pagando los platos rotos de la pandemia"

Insisten en que las ayudas directas del Ejecutivo "no son suficientes" y piden "un plan de viabilidad"

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

Hosteleros navarros se han concentrado este martes ante la sede del Gobierno foral para rechazar que el sector "esté pagando los platos rotos de esta pandemia" y para volver a reclamar "un plan de viabilidad".

"Somos las otras víctimas más perjudicadas de lo que está siendo la pandemia de este puñetero virus", ha afirmado a los periodistas la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin.

Los hosteleros se han concentrado ante el Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, tras dos pancartas en las que se leía 'Rescate ya' y 'Salvemos la hostelería'. Además, algunos de ellos han roto varios platos en el suelo como muestra, según han dicho, de lo que el Gobierno foral está haciendo con el sector.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra ha afirmado que saben que hay más sectores que "lo están pasando mal o igual de mal que nosotros", pero ha remarcado que la hostelería "es el único sector que sigue cerrado y estamos en manos de unas cifras de contagios que están sacando arbitrariamente y que no ponemos en duda".

Ha vuelto a reivindicar Beriáin que la hostelería "no es peligrosa" y ha lamentado que "se criminalice" el sector cuando "la curva de contagios ni mejora ni empeora". "La hostelería no es determinante para que esa curva de contagios sube o baje, por eso, reivindicamos una vez más un plan de viabilidad para el sector", ha remarcado.

Según ha expuesto, "nos podemos estar abriendo y cerrando continuamente", sino que "necesitamos un plan viable, que se estudien las medidas de la ventilación en los interiores y de los medidores de CO2". "Queremos trabajar, no queremos otra cosa, y necesitamos que la administración nos escuche una vez más", ha declarado.

En este punto, la presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra ha agradecido al Gobierno foral las ayudas directas que ha puesto en marcha y su "esfuerzo", pero ha subrayado que "no es suficiente" y que "necesitamos un plan de rescate de verdad".

"Ahora mismo nos están dando 10 millones y antes nos dieron 20 de los cuales sólo se repartieron 13,5 millones, mientras el sector ha perdido más de 500 millones sólo en Navarra y 3.200 puestos de trabajo. La situación es terrible", ha indicado Ana Beriáin.

Por ello, ha pedido "no sólo un plan de rescate al Gobierno de Navarra, sino también un plan de rescate del Gobierno central", ya que "no podemos aguantar más, necesitamos un plan de rescate urgente y un plan de viabilidad, que abramos y que no nos vuelvan a cerrar".

También ha apostado por poner fin al cierre perimetral de la Comunidad foral, puesto que "los alojamientos turísticos están al límite". Y ha reivindicado que "necesitamos poder movernos", además de "un plan de vacunación serio y que sean prioritarias". "De las vacunas depende el futuro de nuestro sector y de muchísimas familias", ha agregado.

Sobre la decisión del Gobierno foral de prorrogar durante 15 días todas las restricciones, incluido el cierre del interior de la hostelería, Ana Beriáin ha comentado que tenían ya "alguna noticia y sabíamos que se iba a alargar", pero ha incidido en la idea de que el sector "no es el problema, sino la solución". "Todos necesitamos por salud mental tener algo de vida social, en la hostelería puede estar regulada y controlada. ¿Por qué no lo utilizamos?", ha planteado.

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación Navarra de la Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), María Ángeles Rodríguez, se ha preguntado por qué si "los datos que tenemos en incidencia en hostelería son bajos no nos dejan abrir más y nos dan la opción de abrir interiores".